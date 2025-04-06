Глава Мьянмы посетил лагерь российских спасателей в Мандалае
Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн встретился в Мандалае с представителями МЧС России, которые прибыли в страну для ликвидации последствий землетрясения, сообщила пресс-служба ведомства.
«Мин Аун Хлайн поражен работой специалистов МЧС России, которые круглосуточно разбирают завалы в борьбе за жизни граждан Мьянмы и оказывают всестороннюю помощь», — говорится в сообщении.
Российские спасатели рассказали лидеру Мьянмы, как идут поисково-спасательные работы, а также о взаимодействии с группами спасателей из других стран и о гуманитарной помощи, доставленной в страну авиацией МЧС.
В МЧС добавили, что в Мьянму будут направлены еще три спецборта с гуманитарным грузом.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая. Толчки также ощущали жители соседних государств, в том числе Таиланда. По всей стране были повреждены жилые здания и инфраструктура.
По данным на 4 апреля, число погибших в результате землетрясения в Мьянме составило 3301 человек, еще 4792 получили ранения.
МЧС России 1 апреля сообщило, что в Мьянме в ликвидации последствий землетрясения участвуют 264 российских спасателя.
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