Глава Мьянмы посетил лагерь российских спасателей в Мандалае

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Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн встретился в Мандалае с представителями МЧС России, которые прибыли в страну для ликвидации последствий землетрясения, сообщила пресс-служба ведомства.

«Мин Аун Хлайн поражен работой специалистов МЧС России, которые круглосуточно разбирают завалы в борьбе за жизни граждан Мьянмы и оказывают всестороннюю помощь», — говорится в сообщении.

Российские спасатели рассказали лидеру Мьянмы, как идут поисково-спасательные работы, а также о взаимодействии с группами спасателей из других стран и о гуманитарной помощи, доставленной в страну авиацией МЧС.

В МЧС добавили, что в Мьянму будут направлены еще три спецборта с гуманитарным грузом.



Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая. Толчки также ощущали жители соседних государств, в том числе Таиланда. По всей стране были повреждены жилые здания и инфраструктура.

По данным на 4 апреля, число погибших в результате землетрясения в Мьянме составило 3301 человек, еще 4792 получили ранения.

МЧС России 1 апреля сообщило, что в Мьянме в ликвидации последствий землетрясения участвуют 264 российских спасателя.