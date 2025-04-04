Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,3 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3301 человека, сообщило агентство «Синьхуа».
«В результате катаклизма в Мьянме 3301 человек погиб, 4792 получили ранения и еще 221 пропал без вести», — говорится в сообщении.
ТАСС 3 апреля сообщил, что из-под завалов во втором по величине городе страны Мандалае, предположительно, извлекли тело россиянина. По неподтвержденным данным, мужчина работал учителем в местной средней школе.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая. Толчки ощутили жители соседних стран, в том числе Таиланда. По всей стране были повреждены жилые здания и инфраструктура.
В Бангкоке в результате стихийного бедствия обрушилось 30-этажное высотное здание. По состоянию на 3 апреля, погибли 29 человек, еще 34 пострадали.
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