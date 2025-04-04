Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,3 тыс. человек

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3301 человека, сообщило агентство «Синьхуа».

«В результате катаклизма в Мьянме 3301 человек погиб, 4792 получили ранения и еще 221 пропал без вести», — говорится в сообщении.

ТАСС 3 апреля сообщил, что из-под завалов во втором по величине городе страны Мандалае, предположительно, извлекли тело россиянина. По неподтвержденным данным, мужчина работал учителем в местной средней школе.



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