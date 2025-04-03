ТАСС сообщил об обнаружении тела россиянина под завалами в Мьянме

Фото: Cai Yang / XinHua / Global Look Press

Предположительно тело россиянина извлекли из-под завалов в Мандалае в Мьянме, спустя пять дней после землетрясения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медперсонал.

Там уточнили, что погибший работал учителем.

«Предположительно тело россиянина. <...> С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетический экспертизы», — сказал собеседник агентства.

Ранее Khit Thit Media сообщила, что после землетрясения пропал россиянин, работавший учителем в средней школе в Мандалае. Помимо него также сообщалось о пропавших без вести трех гражданах ЮАР и одного гражданина Филиппин.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая, второго по величине города страны.

По состоянию на утро четверга, 3 апреля, в результате стихийного бедствия в Мьянме погибли 3085 человек, 4715 получили ранения и 341 человек пропал без вести, сообщило Xinhua.

Во время землетрясения в Мьянме толчки ощущались также в Таиланде и Китае. В таиландской столице Бангкоке рухнула строящаяся высотка. К 3 апреля спасатели обнаружили 14 тел в рухнувшем здании, сообщило The Nation, до этого было известно о 15 погибших. По состоянию на утро четверга еще девять человек получили ранения при обрушении высотки, а другие 59 все еще числятся пропавшими без вести, уточнило издание.

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