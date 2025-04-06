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Прощание с умершим в Таиланде рэпером Пашей Техником пройдет в Москве

«КП»: прощание с Пашей Техником пройдет в московском храме
Фото: hramlefortovo.ru
Фото: hramlefortovo.ru

Родные рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) намерены провести прощание с ним в московском Храме Павла и Петра в районе Лефортово. Об этом сообщает «Комсомольская правда», отмечая, что это желание матери рэпера.

«Мама рэпера хочет, чтобы прощание с ним прошло в той же церкви, в которой его крестили... Это Храм Павла и Петра в Лефортово», — пишет издание.

ТАСС со ссылкой на его менеджера Марка Флинка также передает, что Техника будут отпевать в московском храме. Его тело должны привезти из Таиланда не позднее 8 апреля.

Рэпер родился и вырос в Москве, где и провел большую часть своей жизни.

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Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, был госпитализирован в одну из больниц Таиланда 27 марта. Вскоре бывшая супруга артиста Ева Карицкая сообщила, что он находится в местной больнице и подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). Его состояние характеризовалось как критическое с «высоким риском летального исхода», сообщила она.

4 апреля рэпер пережил клиническую смерть. После нее у артиста некоторое время наблюдалась положительная динамика, но вечером того же дня он умер на 41-м году жизни. До своей смерти артист находился в искусственной коме.

Причиной смерти музыканта стал септический шок, вызванный тяжелой формой бактериальной пневмонии, которая впоследствии привела к многоорганной недостаточности. После его смерти в Таиланде тело музыканта перевезут в Москву.

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Паша Техник смерть Таиланд рэпер Москва Лефортово
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