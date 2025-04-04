Бывшая жена Паши Техника сообщила, что он пережил клиническую смерть

Паша Техник (Павел Ивлев) (Фото: pashatechniqueoriginal / Telegram)

Рэпер Паша Техник пережил клиническую смерть. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая, которая находится в Таиланде и занимается вопросами его лечения.

«Умер, завели, динамика положительная», — привела он сообщение близких Техника. Это же сообщение опубликовано в телеграмм-канале артиста.

РБК обратился за комментарием к представителю Паши Техника.

О том, что Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) остается в тяжелом состоянии, ранее РБК сообщали в Генконсульстве таиландского Пхукета. Музыкант попал в больницу Таиланда в конце марта. У него инфекцией поражены 100% легких. По словам Карицкой, возможная причина — лечение не теми антибиотиками.

27 марта менеджер артиста сообщил РБК, что рэпера ввели в искусственную кому. Незадолго до этого в ряде российских телеграм-каналов появилась информация о смерти рэпера, позже их опровергли.