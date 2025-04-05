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Тело Паши Техника доставят в Москву

Тело умершего в Таиланде рэпера Паши Техника перевезут в Москву, сообщил его менеджер Марк Яровный в своем телеграм-канале.

«Довезем до Москвы. Далее объявим место прощания. И кладбище», — написал он.

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Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, скончался в таиландской больнице, куда попал в конце марта. Тогда рэпера госпитализировали с острым респираторным дистресс-синдромом, а также в измененном состоянии сознания, говорилось в телеграм-канале самого Техника. Тесты не выявили наличие наркотиков в крови.

У музыканта развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность. Впоследствии у него оказались поражены легкие почти на 100%. 4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, а вечером того же дня умер. Рэперу было 40 лет.

Техник страдал наркотической зависимостью. В 2022 году артист впал в кому после передозировки.

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Паша Техник похороны Москва
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