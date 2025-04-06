Трамп предупредил американцев о «трудных временах»
Жителям США стоит ждать трудных времен, но конечный результат будет историческим. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал он.
При этом, по словам Трампа, США пострадали не так сильно, как КНР, которая потеряла больше. «Китай пострадал гораздо сильнее, чем США, даже не близко», — отметил он.
Газета The Wall Street Journal (WSJ) в то же время назвала председателя КНР Си Цзиньпина победителем из-за введения американских пошлин.
2 апреля Трамп ввел пошлины в отношении 185 стран, включая Великобританию, Украину и даже необитаемые острова, на которых не живут люди. России, Белоруссии и КНДР в перечне не оказалось, так как США не ведут торговлю с этими странами. На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, из Индии — 46%.
Кроме того, под тариф 10% попали австралийские необитаемые острова Херд и Макдональд в южной части Индийского океана. Официально там никто не проживает, обитают лишь пингвины. В Белом доме объяснили, что острова были включены в список, потому, что считаются территорией Австралии.
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