Трамп предупредил американцев о «трудных временах»

Трамп: США пострадали от пошлин не так сильно, как Китай

Жителям США стоит ждать трудных времен, но конечный результат будет историческим. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал он.

При этом, по словам Трампа, США пострадали не так сильно, как КНР, которая потеряла больше. «Китай пострадал гораздо сильнее, чем США, даже не близко», — отметил он.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) в то же время назвала председателя КНР Си Цзиньпина победителем из-за введения американских пошлин.

2 апреля Трамп ввел пошлины в отношении 185 стран, включая Великобританию, Украину и даже необитаемые острова, на которых не живут люди. России, Белоруссии и КНДР в перечне не оказалось, так как США не ведут торговлю с этими странами. На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, из Индии — 46%.



Кроме того, под тариф 10% попали австралийские необитаемые острова Херд и Макдональд в южной части Индийского океана. Официально там никто не проживает, обитают лишь пингвины. В Белом доме объяснили, что острова были включены в список, потому, что считаются территорией Австралии.