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Новые пошлины США ,  
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Трамп предупредил американцев о «трудных временах»

Трамп: США пострадали от пошлин не так сильно, как Китай
Сюжет
Новые пошлины США

Жителям США стоит ждать трудных времен, но конечный результат будет историческим. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал он.

При этом, по словам Трампа, США пострадали не так сильно, как КНР, которая потеряла больше. «Китай пострадал гораздо сильнее, чем США, даже не близко», — отметил он.

WSJ назвала победителя от введения Трампом пошлин
Политика
Си Цзиньпин

Газета The Wall Street Journal (WSJ) в то же время назвала председателя КНР Си Цзиньпина победителем из-за введения американских пошлин.

2 апреля Трамп ввел пошлины в отношении 185 стран, включая Великобританию, Украину и даже необитаемые острова, на которых не живут люди. России, Белоруссии и КНДР в перечне не оказалось, так как США не ведут торговлю с этими странами. На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, из Индии — 46%.

Кроме того, под тариф 10% попали австралийские необитаемые острова Херд и Макдональд в южной части Индийского океана. Официально там никто не проживает, обитают лишь пингвины. В Белом доме объяснили, что острова были включены в список, потому, что считаются территорией Австралии.

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