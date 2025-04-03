Необитаемые острова и «ад в раю»: кого Трамп счел торговыми конкурентами
Острова Херд и Макдональд
Внешние территории Австралии
Население: необитаемые
Размер пошлины: 10%
Импорт в США в 2024 году: $0
ЮНЕСКО называет территории одной из редких не тронутых человеком экосистем мира. С 1997 года острова включены в список объектов культурного наследия. Регион населен колониями тюленей, пингвинов и других птиц, в том числе редких и исчезающих видов.
На острове Херд находится единственный действующий в Австралии вулкан — Биг-Бен высотой около 2750 метров. Это самая высокая точка Австралии. С начала 2000-х он извергался трижды.
На территории островов Херд и Макдональд нет зданий и населения. Однако, по данным Всемирного банка, в 2022 году США импортировали с этих островов продукцию на $1,4 млн. Почти весь объем пришелся на категорию «машины и электротовары», но какие именно это были товары — неясно, пишет The Guardian.
Чтобы добраться до островов с материковой части Австралии, потребуется около двух недель — в зависимости от погоды. На острова не отправляют коммерческие туры. Для посещения нужно получить разрешение от властей Австралии.
Архипелаг Шпицберген и остров Ян-Майен
Принадлежат Норвегии
Население Шпицбергена: 2,6 тыс. человек
На Ян-Майене нет постоянных жителей
Размер пошлины: 10% (для остальной Норвегии — 15%)
Импорт в США в 2024 году: $0
Ян-Майен — вулканический остров в Северном Ледовитом океане, он расположен между Гренландским и Норвежским морями. На острове находится метеорологическая станция и одна взлетно-посадочная полоса. На Ян-Майене живет около 10 человек — персонал, обслуживающий станцию и аэродром. Портов и гаваней на острове нет.
Шпицберген — обширный архипелаг, самая северная часть Норвегии. Его экономика исторически складывалась из рыболовства и китобойного промысла, позднее важной отраслью стала угледобыча.
На архипелаге есть два поселка, в которых с начала 1930-х годов вели разработки угля советские, а позже российские шахтеры. Крупнейший из них — Баренцбург с населением около 500 человек. В нем находится консульство России на Шпицбергене. Второй поселок — Пирамида. Добычу угля там прекратили в конце 1990-х, однако меньше полусотни человек продолжают заниматься научными исследованиями.
Остров Норфолк
Внешняя территория Австралии
Население по данным на 2021 год: 2188 человек
Размер пошлины: 29% (для Австралии — 10%)
Импорт в США в 2024 году: $200 тыс.
С 1788 по 1855 год остров Норфолк был исправительной колонией для особо опасных преступников. Маркус Кларк в книге о жизни в австралийских тюрьмах «На срок своей естественной жизни» описывал колонию на живописном острове Норфолк как «ад в раю».
«Я не совсем уверен, что остров Норфолк является торговым конкурентом гигантской экономике США, но это лишь подтверждает тот факт, что в этом отношении безопасных мест на Земле нет», — прокомментировал введение тарифа премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Владельцы бизнеса на острове в разговоре с Reuters не смогли вспомнить ни одной производственной отрасли на острове и отметили, что основа экономики Норфолка — туризм. Бывший австралийский госслужащий Майлз Хоу заявил агентству, что сама мысль, что остров попал в поле зрения Дональда Трампа «забавляет» местный жителей.
Остров Токелау
Зависимая территория Новой Зеландии
Население: 1,6 тыс. человек
Размер пошлины: 10%
Импорт в США в 2024 году: $200 тыс.
Токелау представляет собой группу из трех небольших коралловых островов — Атафу, Нукунону и Факаофо. На острове нет гаваней, портов или аэропортов. Чтобы добраться сюда нужно плыть на корабле от 24 до 36 часов из Самоа в Океании.
Большую часть доходов местные жители получают за счет рыболовства, некоторый доход приносит выпуск почтовых марок и сувенирных монет. Значительную часть дохода казны приносит национальная доменная зона.
Кокосовые острова
Внешняя территория Австралии
Население: около 500 человек
Размер пошлины: 10%
Импорт в США в 2024 году: $1,1 млн
Кокосовые острова — группа из 27 коралловых островов в Индийском океане, из которых только два — Западный остров и Хоум-Айленд — заселены.
Согласно данным австралийского правительства, большинство жителей региона работают в государственном секторе — местных органах власти, образовательных и медицинских учреждениях. Острова экспортируют рыбу и кокосовое масло. По данным OEC, в 2023 году объем экспорта составил $5,87 млн. В основном это пассажирские и грузовые суда, запчасти для офисной техники, телефоны и макаронные изделия. Большая часть экспорта на $1,36 млн ушла в США.
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