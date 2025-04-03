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Необитаемые острова и «ад в раю»: кого Трамп счел торговыми конкурентами

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В списке стран, для которых Трамп ввел «взаимные» пошлины, оказались необитаемые острова и удаленные территории с населением около 1 тыс. человек. Что известно об этих краях и их торговле с США — в материале РБК

Острова Херд и Макдональд

Остров Херд
Снимок острова Херд&nbsp;со спутника
Виды острова Херд
Ландшафт острова Херд с видом на Моусон-Пик
Остров Херд
Снимок острова Херд&nbsp;со спутника
Виды острова Херд
Ландшафт острова Херд с видом на Моусон-Пик
Остров Херд
(Фото: Tristannew / Wikipedia)
Снимок острова Херд со спутника
(Фото: NASA)
Виды острова Херд
(Фото: Matthew Curnock / AAD)
Ландшафт острова Херд с видом на Моусон-Пик
(Фото: NOAA / Wikipedia)

Внешние территории Австралии
Население: необитаемые
Размер пошлины: 10%
Импорт в США в 2024 году: $0

ЮНЕСКО называет территории одной из редких не тронутых человеком экосистем мира. С 1997 года острова включены в список объектов культурного наследия. Регион населен колониями тюленей, пингвинов и других птиц, в том числе редких и исчезающих видов.

Трамп обложил тарифами необитаемые острова с пингвинами и тюленями
Политика
Вид на остров Херд

На острове Херд находится единственный действующий в Австралии вулкан — Биг-Бен высотой около 2750 метров. Это самая высокая точка Австралии. С начала 2000-х он извергался трижды.

На территории островов Херд и Макдональд нет зданий и населения. Однако, по данным Всемирного банка, в 2022 году США импортировали с этих островов продукцию на $1,4 млн. Почти весь объем пришелся на категорию «машины и электротовары», но какие именно это были товары — неясно, пишет The Guardian.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Чтобы добраться до островов с материковой части Австралии, потребуется около двух недель — в зависимости от погоды. На острова не отправляют коммерческие туры. Для посещения нужно получить разрешение от властей Австралии.

Архипелаг Шпицберген и остров Ян-Майен

Остров Ян-Майен
Вулкан Беренберг на острове Ян-Майен
Вершина&nbsp;вулкана Беренберг на острове Ян-Майен
Белый медведь&nbsp;плавает в Фугле-фьорде,&nbsp;Шпицберген
Польская арктическая станция Хорнсунн,&nbsp;Шпицберген
Дома на архипелаге Шпицберген
Снимок острова Шпицберген
Остров Ян-Майен
Вулкан Беренберг на острове Ян-Майен
Вершина&nbsp;вулкана Беренберг на острове Ян-Майен
Белый медведь&nbsp;плавает в Фугле-фьорде,&nbsp;Шпицберген
Польская арктическая станция Хорнсунн,&nbsp;Шпицберген
Дома на архипелаге Шпицберген
Снимок острова Шпицберген
Остров Ян-Майен
(Фото: Volkreich / ullstein bild / Getty Images)
Вулкан Беренберг на острове Ян-Майен
(Фото: Gernot Hecker / Wikipedia)
Вершина вулкана Беренберг на острове Ян-Майен
(Фото: Heidi Wideroe / Bloomberg / Getty Images)
Белый медведь плавает в Фугле-фьорде, Шпицберген
Польская арктическая станция Хорнсунн, Шпицберген
(Фото: Jerzy Strzelecki / Wikipedia)
Дома на архипелаге Шпицберген
(Фото: Maja Hitij / Getty Images)
Снимок острова Шпицберген
(Фото: NASA)

Принадлежат Норвегии
Население Шпицбергена: 2,6 тыс. человек
На Ян-Майене нет постоянных жителей
Размер пошлины: 10% (для остальной Норвегии — 15%)
Импорт в США в 2024 году: $0

Ян-Майен — вулканический остров в Северном Ледовитом океане, он расположен между Гренландским и Норвежским морями. На острове находится метеорологическая станция и одна взлетно-посадочная полоса. На Ян-Майене живет около 10 человек — персонал, обслуживающий станцию и аэродром. Портов и гаваней на острове нет.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Шпицберген — обширный архипелаг, самая северная часть Норвегии. Его экономика исторически складывалась из рыболовства и китобойного промысла, позднее важной отраслью стала угледобыча.

На архипелаге есть два поселка, в которых с начала 1930-х годов вели разработки угля советские, а позже российские шахтеры. Крупнейший из них — Баренцбург с населением около 500 человек. В нем находится консульство России на Шпицбергене. Второй поселок — Пирамида. Добычу угля там прекратили в конце 1990-х, однако меньше полусотни человек продолжают заниматься научными исследованиями.

Остров Норфолк

Вид на исторический район острова Норфолк
Остров Норфолк
Залив Энсон, остров Норфолк
Снимок острова Норфолк
Вид на исторический район острова Норфолк
Остров Норфолк
Залив Энсон, остров Норфолк
Снимок острова Норфолк
Вид на исторический район острова Норфолк
(Фото: David Kirkland / Design Pics Editorial / Universal Images Group / Getty Images)
Остров Норфолк
(Фото: Carolin Thiersch / imageBROKER.com / Global Look Press)
Залив Энсон, остров Норфолк
(Фото: Mike Young / Wikipedia)
Снимок острова Норфолк
(Фото: NASA)

Внешняя территория Австралии
Население по данным на 2021 год: 2188 человек
Размер пошлины: 29% (для Австралии — 10%)
Импорт в США в 2024 году: $200 тыс.

С 1788 по 1855 год остров Норфолк был исправительной колонией для особо опасных преступников. Маркус Кларк в книге о жизни в австралийских тюрьмах «На срок своей естественной жизни» описывал колонию на живописном острове Норфолк как «ад в раю».

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

«Я не совсем уверен, что остров Норфолк является торговым конкурентом гигантской экономике США, но это лишь подтверждает тот факт, что в этом отношении безопасных мест на Земле нет», — прокомментировал введение тарифа премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Владельцы бизнеса на острове в разговоре с Reuters не смогли вспомнить ни одной производственной отрасли на острове и отметили, что основа экономики Норфолка — туризм. Бывший австралийский госслужащий Майлз Хоу заявил агентству, что сама мысль, что остров попал в поле зрения Дональда Трампа «забавляет» местный жителей.

Остров Токелау

Вид на Токелау
Площадь в центре деревни Факаофо на острове Токелау
Католическая церковь на Нукунону в Токелау
Вид на Токелау
Снимок атолла Атафу в Токелау
Снимок атолла Нукунону в Токелау
Снимок атолла Факаофо в Токелау
Вид на Токелау
Площадь в центре деревни Факаофо на острове Токелау
Католическая церковь на Нукунону в Токелау
Вид на Токелау
Снимок атолла Атафу в Токелау
Снимок атолла Нукунону в Токелау
Снимок атолла Факаофо в Токелау
Вид на Токелау
(Фото: AusAID / Wikipedia)
Площадь в центре деревни Факаофо на острове Токелау
(Фото: CloudSurfer / Wikipedia)
Католическая церковь на Нукунону в Токелау
(Фото: CloudSurfer / Wikipedia)
Вид на Токелау
(Фото: Joy Durham / Global Look Press)
Снимок атолла Атафу в Токелау
(Фото: NASA)
Снимок атолла Нукунону в Токелау
(Фото: NASA)
Снимок атолла Факаофо в Токелау
(Фото: NASA)

Зависимая территория Новой Зеландии
Население: 1,6 тыс. человек
Размер пошлины: 10%
Импорт в США в 2024 году: $200 тыс.

Токелау представляет собой группу из трех небольших коралловых островов — Атафу, Нукунону и Факаофо. На острове нет гаваней, портов или аэропортов. Чтобы добраться сюда нужно плыть на корабле от 24 до 36 часов из Самоа в Океании.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Большую часть доходов местные жители получают за счет рыболовства, некоторый доход приносит выпуск почтовых марок и сувенирных монет. Значительную часть дохода казны приносит национальная доменная зона.

Кокосовые острова

Вид на Кокосовые острова
Кокосовые острова
Остров Северный Килинг,&nbsp;Кокосовые&nbsp;острова
Кокосовые острова
Пляж на острове&nbsp;Хоум-Айленд, Кокосовые острова
Снимок Кокосовых островов
Вид на Кокосовые острова
Кокосовые острова
Остров Северный Килинг,&nbsp;Кокосовые&nbsp;острова
Кокосовые острова
Пляж на острове&nbsp;Хоум-Айленд, Кокосовые острова
Снимок Кокосовых островов
Вид на Кокосовые острова
(Фото: PalawanOz / Wikipedia)
Кокосовые острова
(Фото: paullymac / Wikipedia)
Остров Северный Килинг, Кокосовые острова
(Фото: PalawanOz / Wikipedia)
Кокосовые острова
(Фото: paullymac / Flickr / Wikimedia)
Пляж на острове Хоум-Айленд, Кокосовые острова
(Фото: David Stanley / Wikipedia)
Снимок Кокосовых островов
(Фото: NASA)

Внешняя территория Австралии
Население: около 500 человек
Размер пошлины: 10%
Импорт в США в 2024 году: $1,1 млн

Кокосовые острова — группа из 27 коралловых островов в Индийском океане, из которых только два — Западный остров и Хоум-Айленд — заселены.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Согласно данным австралийского правительства, большинство жителей региона работают в государственном секторе — местных органах власти, образовательных и медицинских учреждениях. Острова экспортируют рыбу и кокосовое масло. По данным OEC, в 2023 году объем экспорта составил $5,87 млн. В основном это пассажирские и грузовые суда, запчасти для офисной техники, телефоны и макаронные изделия. Большая часть экспорта на $1,36 млн ушла в США.

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