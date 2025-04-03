Необитаемые острова и «ад в раю»: кого Трамп счел торговыми конкурентами

В списке стран, для которых Трамп ввел «взаимные» пошлины, оказались необитаемые острова и удаленные территории с населением около 1 тыс. человек. Что известно об этих краях и их торговле с США — в материале РБК

Острова Херд и Макдональд

Остров Херд (Фото: Tristannew / Wikipedia) Снимок острова Херд со спутника (Фото: NASA) Виды острова Херд (Фото: Matthew Curnock / AAD) Ландшафт острова Херд с видом на Моусон-Пик (Фото: NOAA / Wikipedia)

Внешние территории Австралии

Население: необитаемые

Размер пошлины: 10%

Импорт в США в 2024 году: $0

ЮНЕСКО называет территории одной из редких не тронутых человеком экосистем мира. С 1997 года острова включены в список объектов культурного наследия. Регион населен колониями тюленей, пингвинов и других птиц, в том числе редких и исчезающих видов.

На острове Херд находится единственный действующий в Австралии вулкан — Биг-Бен высотой около 2750 метров. Это самая высокая точка Австралии. С начала 2000-х он извергался трижды.

На территории островов Херд и Макдональд нет зданий и населения. Однако, по данным Всемирного банка, в 2022 году США импортировали с этих островов продукцию на $1,4 млн. Почти весь объем пришелся на категорию «машины и электротовары», но какие именно это были товары — неясно, пишет The Guardian.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Чтобы добраться до островов с материковой части Австралии, потребуется около двух недель — в зависимости от погоды. На острова не отправляют коммерческие туры. Для посещения нужно получить разрешение от властей Австралии.

Архипелаг Шпицберген и остров Ян-Майен

Остров Ян-Майен (Фото: Volkreich / ullstein bild / Getty Images) Вулкан Беренберг на острове Ян-Майен (Фото: Gernot Hecker / Wikipedia) Вершина вулкана Беренберг на острове Ян-Майен (Фото: Heidi Wideroe / Bloomberg / Getty Images) Белый медведь плавает в Фугле-фьорде, Шпицберген Польская арктическая станция Хорнсунн, Шпицберген (Фото: Jerzy Strzelecki / Wikipedia) Дома на архипелаге Шпицберген (Фото: Maja Hitij / Getty Images) Снимок острова Шпицберген (Фото: NASA)

Принадлежат Норвегии

Население Шпицбергена: 2,6 тыс. человек

На Ян-Майене нет постоянных жителей

Размер пошлины: 10% (для остальной Норвегии — 15%)

Импорт в США в 2024 году: $0

Ян-Майен — вулканический остров в Северном Ледовитом океане, он расположен между Гренландским и Норвежским морями. На острове находится метеорологическая станция и одна взлетно-посадочная полоса. На Ян-Майене живет около 10 человек — персонал, обслуживающий станцию и аэродром. Портов и гаваней на острове нет.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Шпицберген — обширный архипелаг, самая северная часть Норвегии. Его экономика исторически складывалась из рыболовства и китобойного промысла, позднее важной отраслью стала угледобыча.

На архипелаге есть два поселка, в которых с начала 1930-х годов вели разработки угля советские, а позже российские шахтеры. Крупнейший из них — Баренцбург с населением около 500 человек. В нем находится консульство России на Шпицбергене. Второй поселок — Пирамида. Добычу угля там прекратили в конце 1990-х, однако меньше полусотни человек продолжают заниматься научными исследованиями.

Остров Норфолк

Вид на исторический район острова Норфолк (Фото: David Kirkland / Design Pics Editorial / Universal Images Group / Getty Images) Остров Норфолк (Фото: Carolin Thiersch / imageBROKER.com / Global Look Press) Залив Энсон, остров Норфолк (Фото: Mike Young / Wikipedia) Снимок острова Норфолк (Фото: NASA)

Внешняя территория Австралии

Население по данным на 2021 год: 2188 человек

Размер пошлины: 29% (для Австралии — 10%)

Импорт в США в 2024 году: $200 тыс.

С 1788 по 1855 год остров Норфолк был исправительной колонией для особо опасных преступников. Маркус Кларк в книге о жизни в австралийских тюрьмах «На срок своей естественной жизни» описывал колонию на живописном острове Норфолк как «ад в раю».

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

«Я не совсем уверен, что остров Норфолк является торговым конкурентом гигантской экономике США, но это лишь подтверждает тот факт, что в этом отношении безопасных мест на Земле нет», — прокомментировал введение тарифа премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Владельцы бизнеса на острове в разговоре с Reuters не смогли вспомнить ни одной производственной отрасли на острове и отметили, что основа экономики Норфолка — туризм. Бывший австралийский госслужащий Майлз Хоу заявил агентству, что сама мысль, что остров попал в поле зрения Дональда Трампа «забавляет» местный жителей.

Остров Токелау

Вид на Токелау (Фото: AusAID / Wikipedia) Площадь в центре деревни Факаофо на острове Токелау (Фото: CloudSurfer / Wikipedia) Католическая церковь на Нукунону в Токелау (Фото: CloudSurfer / Wikipedia) Вид на Токелау (Фото: Joy Durham / Global Look Press) Снимок атолла Атафу в Токелау (Фото: NASA) Снимок атолла Нукунону в Токелау (Фото: NASA) Снимок атолла Факаофо в Токелау (Фото: NASA)

Зависимая территория Новой Зеландии

Население: 1,6 тыс. человек

Размер пошлины: 10%

Импорт в США в 2024 году: $200 тыс.

Токелау представляет собой группу из трех небольших коралловых островов — Атафу, Нукунону и Факаофо. На острове нет гаваней, портов или аэропортов. Чтобы добраться сюда нужно плыть на корабле от 24 до 36 часов из Самоа в Океании.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Большую часть доходов местные жители получают за счет рыболовства, некоторый доход приносит выпуск почтовых марок и сувенирных монет. Значительную часть дохода казны приносит национальная доменная зона.

Кокосовые острова

Вид на Кокосовые острова (Фото: PalawanOz / Wikipedia) Кокосовые острова (Фото: paullymac / Wikipedia) Остров Северный Килинг, Кокосовые острова (Фото: PalawanOz / Wikipedia) Кокосовые острова (Фото: paullymac / Flickr / Wikimedia) Пляж на острове Хоум-Айленд, Кокосовые острова (Фото: David Stanley / Wikipedia) Снимок Кокосовых островов (Фото: NASA)

Внешняя территория Австралии

Население: около 500 человек

Размер пошлины: 10%

Импорт в США в 2024 году: $1,1 млн

Кокосовые острова — группа из 27 коралловых островов в Индийском океане, из которых только два — Западный остров и Хоум-Айленд — заселены.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Согласно данным австралийского правительства, большинство жителей региона работают в государственном секторе — местных органах власти, образовательных и медицинских учреждениях. Острова экспортируют рыбу и кокосовое масло. По данным OEC, в 2023 году объем экспорта составил $5,87 млн. В основном это пассажирские и грузовые суда, запчасти для офисной техники, телефоны и макаронные изделия. Большая часть экспорта на $1,36 млн ушла в США.