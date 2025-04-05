Над Воронежской областью уничтожили не менее десяти дронов
В ночь на 5 апреля силы ПВО совместно со средствами РЭБ подавили не менее десяти украинских дронов в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Гусев уточнил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Этим же сообщением губернатор проинформировал об отбое опасности атаки беспилотников в регионе. Мера была введена накануне вечером.
Гусев регулярно сообщает о перехватах БПЛА над Воронежской областью.Так, ночью 28 марта военные сбили более 30 дронов над пятью муниципалитетами региона. Гусев тогда уточнил, что пострадавших и разрушений нет, однако из-за падения беспилотников загорелась трава.
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