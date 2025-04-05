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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью уничтожили не менее десяти дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 5 апреля силы ПВО совместно со средствами РЭБ подавили не менее десяти украинских дронов в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Гусев уточнил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Над Воронежской областью сбили более 30 дронов
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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Этим же сообщением губернатор проинформировал об отбое опасности атаки беспилотников в регионе. Мера была введена накануне вечером.

Гусев регулярно сообщает о перехватах БПЛА над Воронежской областью.Так, ночью 28 марта военные сбили более 30 дронов над пятью муниципалитетами региона. Гусев тогда уточнил, что пострадавших и разрушений нет, однако из-за падения беспилотников загорелась трава.

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Александр Гусев Воронежская область БПЛА
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