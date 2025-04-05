Над Воронежской областью уничтожили не менее десяти дронов

В ночь на 5 апреля силы ПВО совместно со средствами РЭБ подавили не менее десяти украинских дронов в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Гусев уточнил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Этим же сообщением губернатор проинформировал об отбое опасности атаки беспилотников в регионе. Мера была введена накануне вечером.

Гусев регулярно сообщает о перехватах БПЛА над Воронежской областью.Так, ночью 28 марта военные сбили более 30 дронов над пятью муниципалитетами региона. Гусев тогда уточнил, что пострадавших и разрушений нет, однако из-за падения беспилотников загорелась трава.