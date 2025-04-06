В Ростове-на-Дону отразили атаку БПЛА

В Ростовской области была пресечена попытка ударов беспилотников в столице региона и еще трех районах. Пострадавших нет

В Ростовской области была отражена атака украинских беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах», — перечислил он.

По словам главы региона, проверяются данные о «падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова». По предварительной информации, пострадавших нет.

Вечером 21 марта в Ростове беспилотник врезался в многоэтажный ЖК «Свобода» на ул. Горсоветской на уровне 17 этажа. Пострадали два человека.

Вечером 1 апреля из-за атаки дронов были повреждены два многоквартирных дома в Таганроге Ростовской области на ул. Лизы Чайкиной. Два человека получили легкие ранения.