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Военная операция на Украине ,  
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В Ростове-на-Дону отразили атаку БПЛА

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Военная операция на Украине
В Ростовской области была пресечена попытка ударов беспилотников в столице региона и еще трех районах. Пострадавших нет

В Ростовской области была отражена атака украинских беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах», — перечислил он.

По словам главы региона, проверяются данные о «падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова». По предварительной информации, пострадавших нет.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Вечером 21 марта в Ростове беспилотник врезался в многоэтажный ЖК «Свобода» на ул. Горсоветской на уровне 17 этажа. Пострадали два человека.

Вечером 1 апреля из-за атаки дронов были повреждены два многоквартирных дома в Таганроге Ростовской области на ул. Лизы Чайкиной. Два человека получили легкие ранения.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ростовская область Ростов-на-Дону беспилотники Юрий Слюсарь
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