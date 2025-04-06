Мужчина забаррикадировался в здании парламента в Канаде

Неизвестный забаррикадировался в здании парламента Канады в Оттаве, сообщила пресс-служба полиции в соцсети Х.

Мужчина находится в восточном крыле парламента.

«Восточное крыло было эвакуировано. Пока нет данных о пострадавших», — говорится в сообщении.

Инцидент начался около 15:00 по местному времени (22:00 мск), указали в полиции. Веллингтон-стрит у парламента перекрыли.

В январе премьер Канады Джастин Трюдо (был главой правительства с 2015 года) объявил о своей отставке на фоне падения рейтинга. Сейчас пост занимает бывший глава Банка Канады и Банка Англии Марк Карни, новый лидер Либеральной партии, которым ранее был Трюдо. Карни получил пост после внутрипартийных выборах, в Канаде назначены досрочные парламентские выборы, они пройдут 28 апреля.

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