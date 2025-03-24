Премьер-министр Канады объявил о досрочных парламентских выборах

Досрочные парламентские выборы в Канаде состоятся 28 апреля, заявил премьер-министр страны Марк Карни, передает CBC.

«Я только что попросил генерал-губернатора (Мэри Саймон — РБК) распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля. Она согласилась», — заявил Карни.

По словам премьера, решение о проведении выборов связано с необходимостью быстро исправить проблемы в экономической сфере страны. Кроме того, отметил Карни, Оттаве нужно отреагировать на введенные администрацией американского президента Дональда Трампа пошлины.

Для ответа США новому правительству нужна «сильная поддержка» населения, подчеркнул Карни. Премьер призвал граждан дать «позитивный мандат» на построение «новой канадской экономики». Канаде нужны перемены, добавил Карни.

Экс-премьер Канады Джастин Трюдо объявил о своей отставке с поста лидера Либеральной партии на фоне резкого падения рейтинга. В связи с этим он должен был покинуть и пост главы правительства, которым руководил с 2015 года.

9 марта внутри партии прошли выборы нового главы. Карни набрал 85% голосов и в связи с победой получил пост главы кабмина. Политик был приведен к присяге в качестве премьер-министра 14 марта.