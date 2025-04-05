Буданов: людям не следует знать всю правду о конфликте на Украине

Буданов оценил, нужно ли людям знать всю правду о конфликте на Украине

Людям не нужно знать всю правду о ходе боевых действий, обществу следует предоставлять информацию дозированно. Об этом заявил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов, отвечая на соответствующий вопрос в интервью украинской журналистке Анне Максимчук.

«Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться», — сказал Буданов.

Он добавил, что не у всех людей сознание приспособлено «к восприятию жесткой правды».

В декабре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Буданова за 104 теракта. По версии следствия, начальник украинской разведки был организатором теракта на Крымском мосту, публично выступал с угрозами в адрес граждан России, а также не раз анонсировал теракты и диверсии.

В марте 2025 года Следственный комитет России назвал Буданова одним из организаторов атак дронов на Курскую область.