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Буданов оценил, нужно ли людям знать всю правду о конфликте на Украине

Буданов: людям не следует знать всю правду о конфликте на Украине

Людям не нужно знать всю правду о ходе боевых действий, обществу следует предоставлять информацию дозированно. Об этом заявил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов, отвечая на соответствующий вопрос в интервью украинской журналистке Анне Максимчук.

«Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться», — сказал Буданов.

Он добавил, что не у всех людей сознание приспособлено «к восприятию жесткой правды».

Буданов допустил прекращение огня на Украине в этом году
Политика
Фото:Сергей Нужненко / Reuters

В декабре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Буданова за 104 теракта. По версии следствия, начальник украинской разведки был организатором теракта на Крымском мосту, публично выступал с угрозами в адрес граждан России, а также не раз анонсировал теракты и диверсии.

В марте 2025 года Следственный комитет России назвал Буданова одним из организаторов атак дронов на Курскую область.

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Кирилл Буданов Украина военный конфликт информполитика
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Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
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