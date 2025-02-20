Кирилл Буданов: в этом году может дойти до прекращения огня на Украине

Буданов допустил прекращение огня на Украине в этом году

Фото: Сергей Нужненко / Reuters

В этом году может получиться достичь режима прекращения огня на Украине, однако неизвестно, насколько он будет эффективен, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова приводит Hromadske.

«Это парадоксальная ситуация, несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны, я думаю, что в этом году мы дойдем до режима прекращения огня. Насколько это будет долго, насколько это будет эффективно, это другой вопрос», — отметил Буданов.

Он добавил, что не помнит ни один конфликт, в котором работало бы введение миротворцев. Поэтому глава ГУР усомнился, что развертывание миротворческого контингента можно будет считать гарантией безопасности.

Кроме того, Буданов считает, что нет формата, кроме членства в НАТО, который можно было бы назвать гарантией. Все остальные варианты, по его мнению, можно считать лишь «обязательствами по поддержке».

В июне 2024 года российский президент Владимир Путин назвал условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров. Среди них: вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма в составе России; отказ Украины от присоединения к НАТО и подтверждение ее безъядерного статуса, а также снятие санкций.

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