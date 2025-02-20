 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Буданов допустил прекращение огня на Украине в этом году

Кирилл Буданов: в этом году может дойти до прекращения огня на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Reuters

В этом году может получиться достичь режима прекращения огня на Украине, однако неизвестно, насколько он будет эффективен, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова приводит Hromadske.

«Это парадоксальная ситуация, несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны, я думаю, что в этом году мы дойдем до режима прекращения огня. Насколько это будет долго, насколько это будет эффективно, это другой вопрос», — отметил Буданов.

Трамп рассказал о «козырях» у России в переговорах по Украине
Политика
Дональд Трамп

Он добавил, что не помнит ни один конфликт, в котором работало бы введение миротворцев. Поэтому глава ГУР усомнился, что развертывание миротворческого контингента можно будет считать гарантией безопасности.

Кроме того, Буданов считает, что нет формата, кроме членства в НАТО, который можно было бы назвать гарантией. Все остальные варианты, по его мнению, можно считать лишь «обязательствами по поддержке».

В июне 2024 года российский президент Владимир Путин назвал условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров. Среди них: вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма в составе России; отказ Украины от присоединения к НАТО и подтверждение ее безъядерного статуса, а также снятие санкций.

Материал дополняется

Трамп дал ряд новых заявлений об Украине. Подборка

США рассматривают членство Украины в НАТО при нарушении сделки

Apple представила iPhone 16E. Подробности

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Набиуллина заявила, что ей неизвестно о переговорах про снятие санкций

Belgee опубликовал цены на машины 2025 года. В чем подвох

Цены на золото обновили исторический максимум

ФСБ сообщила о предотвращении теракта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Кирилл Буданов Украина Военная операция на Украине
Кирилл Буданов фото

Кирилл Буданов

военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 19 фев, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 19 фев, 17:55
Мирра Андреева победила вторую ракетку мира в 1/4 финала турнира в ДубаеСпорт, 15:02
Буданов допустил прекращение огня на Украине в этом годуПолитика, 14:58
Хуснуллин назвал новые цели по объему ввода жилья в РоссииНедвижимость, 14:55
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов по производству газаПолитика, 14:48
Президент Бразилии напомнил, как отказал Шольцу в оружии для УкраиныПолитика, 14:46
Клуб Карпина отзаявил капитана на фоне сообщений о его уходе в «Динамо»Спорт, 14:44
Economist узнал «минимум», который может принять Киев в рамках сделкиПолитика, 14:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СПБ Биржа добавит на торги в выходные 16 российских акцийИнвестиции, 14:40
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:34
Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽88 впервые с сентября 2024 годаИнвестиции, 14:34
Убытки покупателей мемкоина с поддержкой Милея оценили в $250 млнКрипто, 14:22
Сихарулидзе призвал не ждать, что фигуристы после допуска «всех порвут»Спорт, 14:18
Когда суд может не признать расчет действительной стоимости доли в ОООPro, 14:17
В «Айгенис» назвали бенефициаров снятия санкций на рынке акцийИнвестиции, 14:15