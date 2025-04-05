В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки БПЛА
Три мирных жителя ранены в результате атаки украинского беспилотника на село Березовка Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате удара дрона по автомобилю пострадали трое: двое мужчин и 15-летний подросток», — говорится в сообщении.
По информации губернатора, у мальчика минно-взрывная травма и осколочное ранение головы, он госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Один из пострадавших мужчин находится в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица, рук и ног. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. Второй взрослый пострадавший также находится в тяжелом состоянии и был госпитализирован в районную больницу.
Гладков подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
В конце марта при атаке беспилотника ВСУ пострадал замглавы Грайворонского округа Белгородской области Вячеслав Радченко.
Как сообщил губернатор, атака произошла в селе Ивановская Лисица. Радченко госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями рук и ног.
В поселке Политотдельском Белгородской области в конце марта женщина получила осколочное ранение головы и минно-взрывную травму при атаке дрона.
Расстояние от Белгорода до границы с Украиной по прямой составляет 37 км.
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