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Военная операция на Украине ,  
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Жительница белгородского поселка получила ранение головы при атаке дрона

Гладков: жительница Политотдельска получила ранение головы при атаке дрона ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

В поселке Политотдельском женщина получила ранение при атаке дрона ВСУ, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.

В поселке выбиты окна в многоквартирном доме, социальном объекте и надворной постройке на территории частного домовладения.

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Политика

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. К примеру, 20 марта при атаке дрона в Белгородской области пострадали трое жителей. Беспилотники ударили по автомобилю и служебному автобусу. Один мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму, другой мужчина и женщина — минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения.

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Белгородская область беспилотники дроны ВСУ Военная операция на Украине Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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