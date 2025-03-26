Жительница белгородского поселка получила ранение головы при атаке дрона
В поселке Политотдельском женщина получила ранение при атаке дрона ВСУ, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.
В поселке выбиты окна в многоквартирном доме, социальном объекте и надворной постройке на территории частного домовладения.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. К примеру, 20 марта при атаке дрона в Белгородской области пострадали трое жителей. Беспилотники ударили по автомобилю и служебному автобусу. Один мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму, другой мужчина и женщина — минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения.
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