Минобороны сообщило о трех сбитых над Белгородской областью дронах
В ночь на 29 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.
Ведомство не уточнило, над какими именно районами региона перехватили дроны.
Около 00:20 мск губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал город Строитель в 21 км от Белгорода. В результате удара загорелась кровля пустого двухэтажного офисного здания. Огонь удалось оперативно потушить.
26 марта в Белгородской области погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева. Съемочная группа, в составе которой была журналистка, подорвалась на мине. В результате корреспондентка погибла. Работавший с ней оператор Дмитрий Волков был ранен, он находится в тяжелом состоянии.
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