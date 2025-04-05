В Саранске ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотника

Саранск (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

В Саранске в связи с ночной атакой беспилотника на одно из предприятий Мордовии введен режим ЧС, сообщил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение — ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — говорится в сообщении.

Глава республики отметил, что жители близлежащих домов и социальные учреждения будут перемещены в пункты временного размещения и будут обеспечены всем необходимым, включая помощь медиков и психологов.

В ночь на 5 апреля украинский дрон атаковал одно из предприятий Мордовии. По данным властей республики, пострадавших нет.

Первая атака беспилотников на регион произошла в апреле 2024 года. Через несколько дней средства противовоздушной обороны перехватили еще один дрон над территорией Мордовии.

Расстояние от Мордовии до границы с Украиной — около 700 км по прямой.