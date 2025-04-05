 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Саранске ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Саранск
Саранск (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

В Саранске в связи с ночной атакой беспилотника на одно из предприятий Мордовии введен режим ЧС, сообщил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение — ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — говорится в сообщении.

Глава республики отметил, что жители близлежащих домов и социальные учреждения будут перемещены в пункты временного размещения и будут обеспечены всем необходимым, включая помощь медиков и психологов.

Силовики задержали жителя Мордовии по делу о госизмене
Политика

В ночь на 5 апреля украинский дрон атаковал одно из предприятий Мордовии. По данным властей республики, пострадавших нет.

Первая атака беспилотников на регион произошла в апреле 2024 года. Через несколько дней средства противовоздушной обороны перехватили еще один дрон над территорией Мордовии.

Расстояние от Мордовии до границы с Украиной — около 700 км по прямой.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Саранск Мордовия режим ЧС Артем Здунов беспилотники
Материалы по теме
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
Политика
Глава Липецкой области сообщил об атаке беспилотников
Политика
Силы ПВО сбили за ночь над пятью регионами России 23 беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
В серии плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» будет седьмой матчСпорт, 19:19
В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки БПЛАПолитика, 19:04
В красноярском селе из-за сильного ветра обрушилась 35-метровая трубаОбщество, 18:45
Сенатор предупредил о «кровавой бане» на выборах из-за пошлин ТрампаПолитика, 18:41
Умер тренер двукратного олимпийского чемпиона по фехтованию БурцеваСпорт, 18:35
Глава Минфина США заявил, что Зеленский сорвал «самую простую сделку»Политика, 18:26
В Саранске ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотникаПолитика, 18:15
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
СБР ответил на жалобу белоруски на отсутствие призовых в эстафетахСпорт, 18:02
Сальдо исключил перенос столицы Херсонской области в другой городПолитика, 17:59
В МИД Финляндии заявили, что не считают Россию врагомПолитика, 17:38
Олимпийский чемпион Устюгов выиграл Югорский лыжный марафонСпорт, 17:25
«Факел» сыграл вничью в первом матче после назначения ШалимоваСпорт, 17:11
В Аргентине основателя секты «Ашрам Шамбалы» обвинили в торговле людьмиОбщество, 17:07
Умер дагестанский кот Хатико, живший семь лет на могиле хозяинаОбщество, 17:04