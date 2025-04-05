В Саранске ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотника
В Саранске в связи с ночной атакой беспилотника на одно из предприятий Мордовии введен режим ЧС, сообщил глава Республики Мордовия Артем Здунов.
«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение — ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — говорится в сообщении.
Глава республики отметил, что жители близлежащих домов и социальные учреждения будут перемещены в пункты временного размещения и будут обеспечены всем необходимым, включая помощь медиков и психологов.
В ночь на 5 апреля украинский дрон атаковал одно из предприятий Мордовии. По данным властей республики, пострадавших нет.
Первая атака беспилотников на регион произошла в апреле 2024 года. Через несколько дней средства противовоздушной обороны перехватили еще один дрон над территорией Мордовии.
Расстояние от Мордовии до границы с Украиной — около 700 км по прямой.
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