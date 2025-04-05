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Политика ,  
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Глава Мордовии сообщил об атаке дрона на предприятие

Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке беспилотника, сообщил глава республики Артем Здунов.

По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил он.

«Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы», — написал он.

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