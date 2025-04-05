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Военная операция на Украине ,  
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В МИД Финляндии заявили, что не считают Россию врагом

Сюжет
Военная операция на Украине
Элина Валтонен
Элина Валтонен (Фото: Bernd Elmenthaler / IMAGO / Global Look Press)

В Финляндии не считают Россию врагом, но разговор о нормализации отношений сейчас был бы преждевременным, заявила Yle министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

«Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало. Все зависит от того, когда Россия начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе», — подчеркнула министр.

По ее словам, переговоры европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным необходимо отложить, пока продолжается российско-украинский конфликт.

«Мы должны обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, но, как я сказала, сейчас еще не время [нормализации]», — ответила Валтонен на вопрос о нормализации отношений с Россией.

Дипломат добавила, что Финляндия должна продолжать придерживаться стратегии по ослаблению России санкциями, укреплению собственной обороны и поддержке Украины.

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта и выступает против нее.

Ilta-Sanomat назвала возможные сроки открытия границы Финляндии с Россией
Политика
Фото:Iri-s / Shutterstock

Президент Финляндии Александер Стубб 1 апреля заявил, что Финляндия должна «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией, назвав ее соседом с общей границей 1350 км.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова финского президента заявила, что одного призыва к нормализации отношений между странами мало, подчеркнув необходимость конкретных действий. Такими действиями российский дипломат назвала открытие российско-финляндской границы и снятие запрета на автомобильное и железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией.

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