Захарова оценила призыв Финляндии нормализовать отношения с Россией
Финляндии придется потрудиться ради нормализации отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова финского президента Александера Стубба, что общество должно готовиться к восстановлению двусторонних отношений с Россией.
«Просто призыва [к нормализации отношений], брошенного в космос, явно недостаточно. Нынешнему руководству Финляндии придется помимо слов многое сделать, предпринять конкретные шаги», — подчеркнула Захарова на брифинге.
В частности, по мнению представителя МИД России, Финляндии необходимо открыть «заблокированную под надуманным предлогом» российско-финляндскую границу, снять запрет на автомобильное и железнодорожное сообщение между странами.
Слова Стубба о подготовке к восстановлению отношений были обращены «ко многим одурманенным русофобской пропагандой финнам», предположила российский дипломат.
Стубб 1 апреля сообщил, что Финляндии следует «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией. Он подчеркнул, что Россия остается и всегда будет соседом Финляндии с общей границей 1350 км.
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