В Красноярске пенсионерка погибла после падения с балкона во время шторма
В Красноярске пенсионерка погибла, упав с третьего этажа во время сильного шквалистого ветра, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
5 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на крыльце магазина у дома по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» тела 82-летней женщины с признаками падения с высоты.
По предварительным данным, пенсионерка находилась в квартире одна. Выйдя на балкон, женщина встала на табурет и, как предполагает следствие, облокотилась на деревянную раму балкона. В результате падения рамы пенсионерка упала вниз с высоты третьего этажа. Женщина скончалась на месте происшествия.
По данному факту проводится процессуальная проверка.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального СК
По информации регионального МЧС, 5 апреля на Красноярский край обрушился сильный ветер, его порывы достигают 33 м/с.
В середине марта на севере Москвы семейная пара выпала с 11-го этажа жилого дома. Инцидент произошел по адресу: улица Клязьминская, дом 6, корпус 1.
Молодой человек скончался на месте, женщина выжила и была госпитализирована.
По данным очевидцев, сначала упал молодой человек, после него выпала его супруга.
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