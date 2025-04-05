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Общество ,  
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В Красноярске пенсионерка погибла после падения с балкона во время шторма

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске пенсионерка погибла, упав с третьего этажа во время сильного шквалистого ветра, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

5 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на крыльце магазина у дома по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» тела 82-летней женщины с признаками падения с высоты.

В Красноярске пенсионерка погибла после падения с балкона во время шторма
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По предварительным данным, пенсионерка находилась в квартире одна. Выйдя на балкон, женщина встала на табурет и, как предполагает следствие, облокотилась на деревянную раму балкона. В результате падения рамы пенсионерка упала вниз с высоты третьего этажа. Женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту проводится процессуальная проверка.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального СК

По информации регионального МЧС, 5 апреля на Красноярский край обрушился сильный ветер, его порывы достигают 33 м/с.

В Москве пенсионерка погибла после наезда на нее двух автомобилей
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Фото:Никита Попов / РБК

В середине марта на севере Москвы семейная пара выпала с 11-го этажа жилого дома. Инцидент произошел по адресу: улица Клязьминская, дом 6, корпус 1.

Молодой человек скончался на месте, женщина выжила и была госпитализирована.

По данным очевидцев, сначала упал молодой человек, после него выпала его супруга.

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Теги
Красноярск шквалистый ветер пенсионерка смерть
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