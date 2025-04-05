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Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Видео

Появились кадры последствий ураганного ветра в Красноярском крае

Последствия ураганного ветра в Красноярском крае. Видео
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В Красноярском крае 5 апреля бушует ураганный ветер, его порывы достигают 33 м/с, сообщили в региональном МЧС.

По данным портала NGS24, из-за ветра без электричества осталась часть Октябрьского района Красноярска. Также на запасной аэродром ушел самолет, выполняющий рейс Иркутск — Красноярск.

По информации портала, сильный ветер снес крышу у общежития Сибирского федерального университета.

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МЧС России по Красноярскому краю также сообщило, что ликвидирует более 20 ландшафтных пожаров на территории региона. Тушение осложняется тем, что ветер разносит искры и горящую траву.

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Красноярский край ураган отключение электричества МЧС
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