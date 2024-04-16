В Москве пенсионерка погибла после наезда на нее двух автомобилей
В центре Москвы водители двух автомобилей сбили 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.
ДТП произошло на улице Красная Пресня у дома 2. Сначала на женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, наехал водитель автомобиля Li. После этого на нее совершил наезд водитель Toyota, следовавший в попутном направлении.
«От полученных травм 84-летняя женщина-пешеход скончалась», — уточнили в ГАИ.
11 апреля в Волгограде женщина на своем автомобиле сбила четверых детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на пересечении улиц Ополченской и Андреева.
За рулем автомобиля Renault Duster была 37-летняя женщина. Пострадали четверо 12-летних учеников пятого класса местной школы, они получили травмы различной степени тяжести.
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