Госавтоинспекция: два автомобиля сбили 84-летнюю женщину в центре Москвы

В Москве пенсионерка погибла после наезда на нее двух автомобилей

Фото: Никита Попов / РБК

В центре Москвы водители двух автомобилей сбили 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Красная Пресня у дома 2. Сначала на женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, наехал водитель автомобиля Li. После этого на нее совершил наезд водитель Toyota, следовавший в попутном направлении.

«От полученных травм 84-летняя женщина-пешеход скончалась», — уточнили в ГАИ.

11 апреля в Волгограде женщина на своем автомобиле сбила четверых детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на пересечении улиц Ополченской и Андреева.

За рулем автомобиля Renault Duster была 37-летняя женщина. Пострадали четверо 12-летних учеников пятого класса местной школы, они получили травмы различной степени тяжести.