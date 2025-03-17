В Москве супруги выпали из окна 11-го этажа, мужчина погиб

На севере Москвы муж и жена выпали с 11-го этажа жилого дома. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел по адресу: улица Клязьминская, дом 6, корпус 1.

Мужчина скончался на месте, девушка выжила и была госпитализирована.

По информации телеграм-канала Mash, возраст обоих — до 30 лет. По предварительным данным, молодой человек мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Очевидцы сообщили Mash, что сначала сорвался мужчина, затем за ним выпала его супруга.

Обстоятельства происшествия и личности пострадавших на данный момент неизвестны.

В феврале 2024 года в Екатеринбурге девушка упала с 20-го этажа жилого комплекса «Янтарная долина» на улице Крауля и выжила. Очевидцы сообщили, что она приземлилась в сугроб под окнами, после чего была доставлена в больницу.

Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь и экстренно прооперировали.