Минобороны сообщило об ударе по украинскому аэродрому
Вооруженные силы России в зоне военной операции нанесли удар по аэродрому ВСУ, а также складам боеприпасов, предприятию по сборке БПЛА и скоплениям живой силы и техники, сообщило Минобороны.
Удар был нанесен силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
Также российскими средствами ПВО было сбито семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее Минобороны сообщило о 14 атаках ВСУ по объектам энергетики в российских регионах.
В ночь на 5 апреля силы ПВО также уничтожили и перехватили 49 украинских дронов самолетного типа в небе над девятью регионами России.
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