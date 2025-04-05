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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по украинскому аэродрому

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России в зоне военной операции нанесли удар по аэродрому ВСУ, а также складам боеприпасов, предприятию по сборке БПЛА и скоплениям живой силы и техники, сообщило Минобороны.

Удар был нанесен силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Также российскими средствами ПВО было сбито семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»


Ранее Минобороны сообщило о 14 атаках ВСУ по объектам энергетики в российских регионах.

В ночь на 5 апреля силы ПВО также уничтожили и перехватили 49 украинских дронов самолетного типа в небе над девятью регионами России.

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Военная операция на Украине ВСУ Минобороны Россия Украина аэродром
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