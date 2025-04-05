Минобороны сообщило об ударе по украинскому аэродрому

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России в зоне военной операции нанесли удар по аэродрому ВСУ, а также складам боеприпасов, предприятию по сборке БПЛА и скоплениям живой силы и техники, сообщило Минобороны.

Удар был нанесен силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Также российскими средствами ПВО было сбито семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



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