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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 14 атаках ВСУ по объектам энергетики

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 14 раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры России, сообщило Минобороны.

«С утра пятницы 4 апреля киевский режим кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов», — говорится в сообщении.

В частности, ВСУ атаковали четыре объекта энергетики в Брянской области, пять — в Белгородской, по одному — в Смоленской, Липецкой, Воронежской и Херсонской областях и в Донецкой Народной Республике.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 18 марта договорились о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. В Киеве заявили о поддержке 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам.

Минобороны России неоднократно заявляло о продолжающихся атаках на энергосистему. Так, 2 апреля ВСУ дважды намеренно атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Курской области, сообщали в ведомстве.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что происходящее свидетельствует о «тотальной бесконтрольности» действий украинской армии.

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Теги
Военная операция на Украине Украина беспилотники Россия ВСУ
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