Минобороны сообщило о перехвате 49 украинских БПЛА над девятью регионами

В ночь на 5 апреля силы ПВО уничтожили и перехватили 49 украинских дронов самолетного типа в небе над девятью регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, 16 дронов было уничтожено над Воронежской областью, 14 — над Белгородской. Над Курской и Самарской областями силы ПВО перехватили по шесть беспилотников, еще три — над республикой Мордовия. Над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями было уничтожен по одному БПЛА.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утончил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Главы Орловской и Брянской областей Андрей Клычков и Александр Богомаз также отметили отсутствие пострадавших и ущерба. Они также сообщили, что на местах работают специалисты.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что дроны атаковали промышленное предприятие в Чапаевске, но никто не пострадал.