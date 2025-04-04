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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об ударе снаряда ВСУ по мосту

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Военные ВСУ Украины применили реактивный снаряд по мосту в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет», — сообщил он.

По словам губернатора, речь идет о мосте, «предназначенном исключительно для транспортного сообщения мирных жителей». Он располагается между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минувшей ночью военные ВСУ с помощью беспилотников атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. В результате атаки ранения получили двое мирных жителей, один мужчина погиб.

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Брянская область Александр Богомаз ВСУ реактивный снаряд
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