Богомаз сообщил об ударе снаряда ВСУ по мосту

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Военные ВСУ Украины применили реактивный снаряд по мосту в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет», — сообщил он.

По словам губернатора, речь идет о мосте, «предназначенном исключительно для транспортного сообщения мирных жителей». Он располагается между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа.

Минувшей ночью военные ВСУ с помощью беспилотников атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. В результате атаки ранения получили двое мирных жителей, один мужчина погиб.