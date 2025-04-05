Заммэра Бирюков: в Москве может выпасть до 15 см снега

Власти предупредили, что в Москве может выпасть до 15 см снега

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В ночь на 6 апреля и в течение всего дня в столичном регионе ожидаются дождь, снег и мокрый снег. <...> Прирост свежевыпавшего снега к вечеру 6 апреля в отдельных районах города может составить до 15 см», — говорится в сообщении.

Бирюков отметил, что, согласно прогнозу синоптиков, погода в Москве резко ухудшится во второй половине дня 5 апреля. Также может образоваться гололедица.



По его словам, коммунальные службы ведут круглосуточный мониторинг состояния дорожной сети. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности.

О вероятности обильного выпадения осадков ранее сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в воскресенье столичный регион окажется в холодной тыловой части южного циклона. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о прохладной погоде в Москве в первой половине апреля.