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Общество ,  
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Власти предупредили, что в Москве может выпасть до 15 см снега

Заммэра Бирюков: в Москве может выпасть до 15 см снега
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В ночь на 6 апреля и в течение всего дня в столичном регионе ожидаются дождь, снег и мокрый снег. <...> Прирост свежевыпавшего снега к вечеру 6 апреля в отдельных районах города может составить до 15 см», — говорится в сообщении.

Бирюков отметил, что, согласно прогнозу синоптиков, погода в Москве резко ухудшится во второй половине дня 5 апреля. Также может образоваться гололедица.

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Фото:Сергей Булкин / ТАСС

По его словам, коммунальные службы ведут круглосуточный мониторинг состояния дорожной сети. Все городские службы приведены в режим повышенной готовности.

О вероятности обильного выпадения осадков ранее сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в воскресенье столичный регион окажется в холодной тыловой части южного циклона. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о прохладной погоде в Москве в первой половине апреля.

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