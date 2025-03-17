В Москве из-за снегопада приостановили аренду самокатов и велосипедов

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Сервис проката самокатов и велосипедов в Москве временно приостановил работу из-за обрушившейся на столичный регион непогоды. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в телеграм-канале.

«Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. Поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными», — сообщили в департаменте

Сервисы аренды возобновят работу после возвращения плюсовой температуры, добавили в пресс-службе.

Владельцам личных самокатов и велосипедов рекомендовано отказаться от поездок, заменив их поездками на городском транспорте.

Сервис проката самокатов заработал 15 марта 2025 года, что на неделю раньше обычных сроков. В дептрансе объяснили это «приходом в город климатической весны».

С 2025 года арендовать самокат в Москве можно только после прохождения верификации через единый городской идентификатор Mos ID. С новыми правилами взять самокат напрокат через сервисы кикшеринга не смогут дети и подростки. В общей сложности жителям и гостям столицы доступно 60 тыс. электросамокатов и более 20 тыс. велосипедов от «Велобайка», Whoosh и «МТС Юрент».