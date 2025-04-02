Москвичей предупредили о снеге более 10 см в конце первой недели апреля
В Москве на выходных резко сменится погода, а в воскресенье, 6 апреля, выпадет снег. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.
«Столичный регион окажется в холодной тыловой части очередного южного циклона. <...> С 6 по 8 апреля в Москве может нападать более 10 см снега», — подчеркнула Позднякова, добавив, что при прохладной погоде снег растает не сразу.
Синоптическую ситуацию в Москве специалист сравнила с апрелем 1998 года, когда снег пошел 12 апреля и пролежал до 20 апреля. При этом высота сугробов достигала 28 см.
Во вторник, 1 апреля, синоптик Евгений Тишковец предупредил о прохладной погоде в Москве в первой половине месяца. «Апрель будет скупым на тепло и щедрым на осадки», — сообщил специалист, добавив, что по ночам температура воздуха может достигать нулевой отметки.
Вторая половина апреля будет теплее, температура воздуха днем составит плюс 10–15 градусов, а в некоторые дни — от плюс 15 градусов до плюс 20 градусов. При этом в конце апреля есть вероятность очередного «арктического вторжения», подчеркнул Тишковец.
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