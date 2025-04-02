 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Москвичей предупредили о снеге более 10 см в конце первой недели апреля

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве на выходных резко сменится погода, а в воскресенье, 6 апреля, выпадет снег. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

«Столичный регион окажется в холодной тыловой части очередного южного циклона. <...> С 6 по 8 апреля в Москве может нападать более 10 см снега», — подчеркнула Позднякова, добавив, что при прохладной погоде снег растает не сразу.

Синоптическую ситуацию в Москве специалист сравнила с апрелем 1998 года, когда снег пошел 12 апреля и пролежал до 20 апреля. При этом высота сугробов достигала 28 см.

Вильфанд предсказал аномальную температуру в апреле в трех регионах
Общество
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

Во вторник, 1 апреля, синоптик Евгений Тишковец предупредил о прохладной погоде в Москве в первой половине месяца. «Апрель будет скупым на тепло и щедрым на осадки», — сообщил специалист, добавив, что по ночам температура воздуха может достигать нулевой отметки.

Вторая половина апреля будет теплее, температура воздуха днем составит плюс 10–15 градусов, а в некоторые дни — от плюс 15 градусов до плюс 20 градусов. При этом в конце апреля есть вероятность очередного «арктического вторжения», подчеркнул Тишковец.

Читайте РБК в Telegram.

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Умер актер Вэл Килмер. Главные роли в его карьере

CNN: глава РФПИ Дмитриев встретится в Вашингтоне с Уиткоффом

Оценка стоимости российских компаний выросла второй год подряд

В США демократ 25 часов выступал в сенате с критикой Трампа

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

Какую выручку получили топ-10 российских букмейкеров по итогам 2024 года

Овечкин побил новый рекорд и сократил отставание от Гретцки до трех голов.

Какие страны могут сильнее пострадать от пошлин США. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Погода Москва столичный регион снег
Материалы по теме
Вильфанд предсказал окончание «летней» погоды на юге России
Общество
Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Москве
Общество
Синоптик предсказал, что 2025 год будет одним из самых теплых в истории
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 91,96 (-0,46) Инвестиции, 01 апр, 23:03 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 84,87 (-0,63) Инвестиции, 01 апр, 23:03
Как эволюционировали сервисы для состоятельных людей за 15 летРБК и СберПервый, 14:44
Нет сделок, теряем маржу: главные ошибки российских девелоперов в ОАЭPro, 14:35
Две федерации гребли выступили против реки с крокодилами на ОлимпиадеСпорт, 14:31
Москвичей предупредили о снеге более 10 см в конце первой недели апреляОбщество, 14:30
Умерла актриса Наталья НазароваОбщество, 14:23
Путин затребовал доклад о борьбе с телефонными и интернет-мошенникамиПолитика, 14:16
Бизнес нанимает все больше иностранных сотрудников. Как сдать отчетностьPro, 14:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Песков заявил об открытости Путина к переговорам о миреПолитика, 14:09
Путин определил сроки компенсаций жителям Курской области за жильеПолитика, 14:09
Госдума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсииОбщество, 14:08
Генпрокуратура предложила ужесточить контроль за риелторамиНедвижимость, 14:07
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 14:03
В ожидании Трампа. Эксперты о перспективах биткоина на фоне пошлин в СШАКрипто, 14:02
Как ПСБ развивает цифровую платежную среду для населенияПресс-релиз, 14:00