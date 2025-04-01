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Общество ,  
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Москвичей предупредили об «арктическом вторжении» накануне 1 мая

Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Похолодание из-за арктического вторжения ожидается в Москве в последних числах апреля. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«Апрель будет скупым на тепло и щедрым на осадки. Среднемесячная температура воздуха, если и превысит положенную норму, то в целом не более чем на 1–2 градуса», — сообщил Тишковец.

По словам специалиста, первая половина апреля будет холодной, по ночам температура может достигать нулевой отметки. Вторая половина месяца станет теплее, днем ожидается плюс 10–15 градусов, а в некоторые дни — от плюс 15 градусов до плюс 20 градусов. Но под конец месяца есть вероятность очередного арктического вторжения, подчеркнул синоптик.

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Тишковец порекомендовал москвичам пока не убирать теплые вещи. По словам синоптика, количество осадков в апреле может превысить норму на 10–30% из-за «аномально дождливого начала» месяца.

Ранее специалист сообщил, что в столичном регионе во вторник, 1 апреля, может выпасть две трети от месячной нормы осадков — до 25 мм. Ближе к ночи дождь перерастет в ливень. Солнечная сухая погода ожидается в четверг и пятницу, 3 и 4 апреля.

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Москва Погода дожди похолодание Евгений Тишковец
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