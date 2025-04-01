Москвичей предупредили об «арктическом вторжении» накануне 1 мая

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Похолодание из-за арктического вторжения ожидается в Москве в последних числах апреля. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«Апрель будет скупым на тепло и щедрым на осадки. Среднемесячная температура воздуха, если и превысит положенную норму, то в целом не более чем на 1–2 градуса», — сообщил Тишковец.

По словам специалиста, первая половина апреля будет холодной, по ночам температура может достигать нулевой отметки. Вторая половина месяца станет теплее, днем ожидается плюс 10–15 градусов, а в некоторые дни — от плюс 15 градусов до плюс 20 градусов. Но под конец месяца есть вероятность очередного арктического вторжения, подчеркнул синоптик.

Тишковец порекомендовал москвичам пока не убирать теплые вещи. По словам синоптика, количество осадков в апреле может превысить норму на 10–30% из-за «аномально дождливого начала» месяца.

Ранее специалист сообщил, что в столичном регионе во вторник, 1 апреля, может выпасть две трети от месячной нормы осадков — до 25 мм. Ближе к ночи дождь перерастет в ливень. Солнечная сухая погода ожидается в четверг и пятницу, 3 и 4 апреля.