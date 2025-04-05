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Общество ,  
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Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии выросло до 11

Фото: konovalov1917 / VK
Фото: konovalov1917 / VK

Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии достигло 11 человек, сообщил Минздрав региона.

«По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 11 человек», — говорится в сообщении.

Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии выросло до 11
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Госпитализация потребовалась пяти пострадавшим. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении.

В Минздраве отметили, что все медицинские учреждения в республике переведены в режим повышенной готовности.

В Красноярском крае на фоне ураганного ветра начался крупный пожар
Общество
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Ранее из-за ураганного ветра в регионе был введен режим ЧС, скорость порывов ветра достигала 33 м/c.

Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщал, что из-за сильных порывов ветра было зарегистрировано 43 пожара. Также ветер повредил крыши домов и социальных объектов, упавшими деревьями были повреждены автомобили.

Из-за урагана остались без света тысячи жителей Кемеровской области. Из-за сильного ветра также пострадали Новосибирская область и Алтайский край.

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