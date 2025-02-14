Тысячи жителей Кузбасса остались без света и воды из-за урагана
Перебои с подачей электричества и воды в дома и соцобъекты начались в Новокузнецком округе Кемеровской области из-за ураганного ветра, сообщило издание NGS42.RU со ссылкой на администрацию округа и муниципалитет Новокузнецка.
В сообщении говорится, что еще накануне вечером под отключение, в том числе частичное, попали поселки Загорский, Рассвет, Михайловка, Красинск, Бунгур, Атаманово, Учул, Калиновский, Сосновка, Костенково, деревня Таловая. Аварийные бригады уже работают на месте.
При этом школы и детские сады работают в штатном режиме, только в Сосновском детсаде частично отключили электроэнергию, а учеников Куйбышевской школы отправили на один день на дистанционное обучение, уточнили в окружной администрации.
В Новокузнецке из-за штормового ветра без света остались жители частных секторов Орджоникидзевского, Куйбышевского и Кузнецкого районов, однако вскоре им вернули свет.
Ветер также сломал две остановки и сорвал часть крыши с одного из домов в городе.
Сильный ветер и обильный снегопад установились в Кемеровской области с середины четверга. По прогнозам, в субботу снегопады продолжатся, однако к воскресенью ожидается прояснение и сокращение осадков.
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