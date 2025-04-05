В Хакасии ввели режим ЧС из-за пожаров

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В Хакасии в связи с природными пожарами введен режим ЧС, сообщил губернатор Валентин Коновалов.

Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пожарная обстановка в регионе обострилась из-за сильных порывов ветра. По словам Коновалова, на территории республики зарегистрировано порядка 43 пожаров. С распространением огня борются 249 пожарных и 78 единиц техники.



Губернатор отметил, что к ликвидации пожаров привлечен личный состав всех подразделений пожарной службы.

В нескольких регионах Сибири 5 апреля наблюдаются сильные порывы ветра, они достигают 30 м/с. Ранее МЧС сообщило о крупном пожаре в связи с сильными порывами ветра в Красноярском крае.