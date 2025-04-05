В Хакасии ввели режим ЧС из-за пожаров
В Хакасии в связи с природными пожарами введен режим ЧС, сообщил губернатор Валентин Коновалов.
Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Пожарная обстановка в регионе обострилась из-за сильных порывов ветра. По словам Коновалова, на территории республики зарегистрировано порядка 43 пожаров. С распространением огня борются 249 пожарных и 78 единиц техники.
Губернатор отметил, что к ликвидации пожаров привлечен личный состав всех подразделений пожарной службы.
В нескольких регионах Сибири 5 апреля наблюдаются сильные порывы ветра, они достигают 30 м/с. Ранее МЧС сообщило о крупном пожаре в связи с сильными порывами ветра в Красноярском крае.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов