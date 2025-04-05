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В Красноярском крае на фоне ураганного ветра начался крупный пожар

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Партизанском районе Красноярского края, сообщили в ведомстве.

«В деревне Калиновка горит три жилых дома и три надворные постройки на 1 тыс. кв. м. Угрозы распространения огня нет. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

В Красноярском крае на фоне ураганного ветра начался крупный пожар
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В МЧС добавили, что на месте пожара работают 25 сотрудников и семь единиц техники.

В центральных и южных районах Красноярского края 5 апреля наблюдается сильный ветер, его порывы достигают 33 м/с.

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По указанию руководства ГУ МВД России по Красноярскому краю в Красноярске и районах края, где произошло осложнение погодных условий, сотрудники полиции подняты по тревоге.

Ранее МЧС сообщило о работе по ликвидации более 20 ландшафтных пожаров, в том числе в Минусинске и селе Каптырево. В Железнодорожном районе Красноярска мужчина пострадал в результате обрушения кровли жилого дома.

Издание NGS24 сообщило, что в Красноярске погибла пожилая женщина, она упала с балкона третьего этажа. Полиция устанавливает точные причины произошедшего.

В результате стихии также сорвало крышу со здания общежития Сибирского федерального университета и со здания в городе Канске.

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Теги
пожар МЧС Красноярск Красноярский край ветер
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