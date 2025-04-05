В Красноярском крае на фоне ураганного ветра начался крупный пожар

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Партизанском районе Красноярского края, сообщили в ведомстве.

«В деревне Калиновка горит три жилых дома и три надворные постройки на 1 тыс. кв. м. Угрозы распространения огня нет. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

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В МЧС добавили, что на месте пожара работают 25 сотрудников и семь единиц техники.

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По указанию руководства ГУ МВД России по Красноярскому краю в Красноярске и районах края, где произошло осложнение погодных условий, сотрудники полиции подняты по тревоге

Ранее МЧС сообщило о работе по ликвидации более 20 ландшафтных пожаров, в том числе в Минусинске и селе Каптырево. В Железнодорожном районе Красноярска мужчина пострадал в результате обрушения кровли жилого дома.



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