ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Курской области. Об этом в среду, 2 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

«В результате атаки украинского БПЛА на подстанцию 110 кВ в районе н.п. Клюква филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более 1,2 тыс бытовых потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, украинские военные обстреляли объект «Курскэнерго», из-за чего произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии 6 кВ. Электроснабжение прервалось у более чем 300 жителей Курского района.

Несмотря на заявления Киева о прекращении ударов по энергообъектам России, ВСУ продолжают атаки с применением БПЛА и артиллерийских систем, подчеркнули в Минобороны.

Во вторник, 1 апреля, российское министерство также заявило о двух атаках ВСУ по энергообъектам. Украинские военные нанесли удар с применением БПЛА по электроподстанции в Новогорьевке в Запорожской области, а также атаковали трансформаторную подстанцию в селе Смородино Белгородской области.