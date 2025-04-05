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Общество ,  
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В Москве мужчина получил ранение после перестрелки с полицией

Мужчина открыл огонь по полицейским при задержании в Москве, в результате его самого ранили, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России, передает ТАСС.

В министерстве рассказали, что в дежурную часть поступило сообщение, что неизвестный угрожает оружием человеку. Эту информацию оперативно передали нарядам полиции. Тогда сотрудники ГАИ обнаружили машину, которую вел предполагаемый правонарушитель. Автомобиль блокировали на Кустанайской улице.

По предварительным данным, во время задержания правонарушитель начал стрелять в полицейских, предположительно, из травматического пистолета. Тогда сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие, согласно закону «О полиции». Нападавшего задержали и госпитализировали, госавтоинспекторы не пострадали.

СК опроверг данные о задержании напавшего на полицейских в Подмосковье
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее в апреле 2024 года полицейские прибыли на задержание «закладчиков» в Ногинском районе Московской области. На месте на сотрудников правоохранительных органов было совершено нападение, один оперативник погиб. Злоумышленник стрелял из пистолета, а после скрылся, уточнил тогда телеграм-канал «112».

В СК сообщили, что двоих раненных полицейских обнаружили без сознания на проселочной дороге в поселке Фряново.

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Москва нападение на полицейских стрельба
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