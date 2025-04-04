Паша Техник умер в Таиланде
Рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) умер в таиландской больнице, об этом говорится в сообщении в его телеграм-канале. Ему было 40 лет.
«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым», — написала его бывшая жена Ева Карицкая.
Телеграм-канал Mash пишет, что музыканта похоронят в Москве. Как рассказали в его окружении, в субботу, 5 апреля, тело Техника должны отправить в Россию самолетом.
Рэпера госпитализировали в Таиланде в конце марта с острым респираторным дистресс-синдромом, а также в измененном состоянии сознания, говорилось в телеграм-канале самого Техника. Тесты не выявили наличие наркотиков в крови. У музыканта развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность. Впоследствии у него оказались поражены легкие почти на 100%.
Медики ввели Техника в искусственную кому. Менеджер артиста Марк в разговоре с РБК сказал, что Техник «чем-то отравился или что-то употребил». По словам Карицкой, возможная причина — лечение не теми антибиотиками.
4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть. После нее, по словам Карицкой, у него некоторое время наблюдалась положительная динамика. В то же время Карицкая раскритиковала действия тех, кто первым привез его в частную клинику на Пхукете, а не в «нормальную клинику».
На прошлой неделе появлялись сообщения о смерти музыканта, но его подруга Кристина их опровергла.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов