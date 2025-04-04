Паша Техник умер в Таиланде

Ему было 40 лет. Рэпера госпитализировали в Таиланде в конце марта, медики ввели его в искусственную кому. Менеджер артиста Марк в разговоре с РБК сказал, что Техник «чем-то отравился или что-то употребил»

Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) (Фото: techniquepashalive / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) умер в таиландской больнице, об этом говорится в сообщении в его телеграм-канале. Ему было 40 лет.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым», — написала его бывшая жена Ева Карицкая.

Телеграм-канал Mash пишет, что музыканта похоронят в Москве. Как рассказали в его окружении, в субботу, 5 апреля, тело Техника должны отправить в Россию самолетом.

Рэпера госпитализировали в Таиланде в конце марта с острым респираторным дистресс-синдромом, а также в измененном состоянии сознания, говорилось в телеграм-канале самого Техника. Тесты не выявили наличие наркотиков в крови. У музыканта развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность. Впоследствии у него оказались поражены легкие почти на 100%.

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Медики ввели Техника в искусственную кому. Менеджер артиста Марк в разговоре с РБК сказал, что Техник «чем-то отравился или что-то употребил». По словам Карицкой, возможная причина — лечение не теми антибиотиками.

4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть. После нее, по словам Карицкой, у него некоторое время наблюдалась положительная динамика. В то же время Карицкая раскритиковала действия тех, кто первым привез его в частную клинику на Пхукете, а не в «нормальную клинику».

На прошлой неделе появлялись сообщения о смерти музыканта, но его подруга Кристина их опровергла.