Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому в больнице в Таиланде
Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому, сообщил РБК менеджер артиста Марк.
По словам агента, музыкант находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в Таиланде.
«Чем-то отравился или что-то употребил. <...> Опасности жизни у него нет», — отметил менеджер.
По словам агента, команда Техника не понимает, что произошло с артистом, и ждет выводов врачей.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что рэпер приехал в Таиланд неделю назад. Знакомые артиста рассказали, что он отравился после употребления запрещенных веществ. Экс-супруга Техника Ева Карицкая сообщила телеграм-каналу, что его подключили к ИВЛ.
По словам нынешней спутницы рэпера, он проходит обследование в тайской клинике.
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