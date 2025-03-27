Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому в больнице в Таиланде

Паша Техник (Фото: pashatechniqueoriginal / Telegram)

Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому, сообщил РБК менеджер артиста Марк.

По словам агента, музыкант находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в Таиланде.

«Чем-то отравился или что-то употребил. <...> Опасности жизни у него нет», — отметил менеджер.

По словам агента, команда Техника не понимает, что произошло с артистом, и ждет выводов врачей.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что рэпер приехал в Таиланд неделю назад. Знакомые артиста рассказали, что он отравился после употребления запрещенных веществ. Экс-супруга Техника Ева Карицкая сообщила телеграм-каналу, что его подключили к ИВЛ.

По словам нынешней спутницы рэпера, он проходит обследование в тайской клинике.