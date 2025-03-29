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Подруга Паши Техника опровергла информацию о его смерти

Паша Техник (Павел Ивлев)
Паша Техник (Павел Ивлев) (Фото: pashatechniqueoriginal / Telegram)

Российский рэпер и музыкальный продюсер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) жив, он находится в стабильно тяжелом состоянии в одной из клиник Таиланда. Об этом сообщила ТАСС его подруга Кристина.

«Состояние стабильно тяжелое. Сегодня находилась с ним», — сообщила девушка.

Кроме того, друг исполнителя, музыкант под псевдонимом Олег Горячий подтвердил агентству, что рэпер находится в больнице в Таиланде.

Ранее в ряде российских телеграм-каналов появилась информация о смерти рэпера. 

27 марта менеджер артиста сообщил РБК, что рэпера ввели в искусственную кому. Знакомые артиста рассказали, что он отравился после употребления запрещенных веществ. 

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Павел Ивлев родился 1 июля 1984 года. В 2001 году он основал хип-хоп группу Kunteynir.

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