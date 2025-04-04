В Киеве заявили о юридическом анализе проекта сделки с США по недрам
Украина проводит внутренние процедуры по соглашению о стратегических полезных ископаемых и проверяет его на соответствие Конституции, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Он подчеркнул, что соглашение не должно мешать процессу интеграции Украины в Европейский союз. Он также отметил, что к анализу текста соглашения власти Украины привлекут одну из самых известных юридических компаний, которая будет работать во взаимодействии с американской стороной.
По словам Сибиги, в ближайшее время украинская делегация отправится в США для дальнейших переговоров.
В феврале США и Украина начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону.
В конце марта США передали новый вариант соглашения, согласно которому Киев будет обязан передавать доходы от полезных ископаемых в специальный фонд, причем большинство управляющих инвестиционным фондом будут составлять представители США.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк тогда заявил, что Верховная рада никогда не ратифицирует соглашение в таком виде, поскольку оно «существенно ограничивает права Украины» и не содержит «даже намека» на гарантии безопасности.
Президент США Дональд Трамп 30 марта выразил опасение, что украинский президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по полезным ископаемым, и пригрозил ему «очень большими проблемами» в случае отказа.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов