В Киеве заявили о юридическом анализе проекта сделки с США по недрам

Андрей Сибига (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Украина проводит внутренние процедуры по соглашению о стратегических полезных ископаемых и проверяет его на соответствие Конституции, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что соглашение не должно мешать процессу интеграции Украины в Европейский союз. Он также отметил, что к анализу текста соглашения власти Украины привлекут одну из самых известных юридических компаний, которая будет работать во взаимодействии с американской стороной.

По словам Сибиги, в ближайшее время украинская делегация отправится в США для дальнейших переговоров.



В феврале США и Украина начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону.

В конце марта США передали новый вариант соглашения, согласно которому Киев будет обязан передавать доходы от полезных ископаемых в специальный фонд, причем большинство управляющих инвестиционным фондом будут составлять представители США.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк тогда заявил, что Верховная рада никогда не ратифицирует соглашение в таком виде, поскольку оно «существенно ограничивает права Украины» и не содержит «даже намека» на гарантии безопасности.

Президент США Дональд Трамп 30 марта выразил опасение, что украинский президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по полезным ископаемым, и пригрозил ему «очень большими проблемами» в случае отказа.

