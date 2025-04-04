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Военная операция на Украине ,  
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Рубио рассказал, когда США узнают, готова ли Россия к миру на Украине

Рубио: США через считаные недели поймут, готова ли Россия к миру на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон вскоре узнает, серьезно ли настроена Москва на мирное урегулирование украинского конфликта. По его словам, речь идет о неделях, а не о месяцах
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Jacquelyn Martin / Reuters)

Соединенные Штаты поймут через недели, а не месяцы, настроена ли Россия серьезно на мирное урегулирование на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио, его выступление опубликовал телеканал C-SPAN.

«Мы узнаем достаточно скоро, серьезно ли Россия относится к миру или нет. Речь идет о неделях, а не о месяцах. Я надеюсь, что это так», — сказал Рубио и подчеркнул, что мирное урегулирование — это хорошо для всего мира.

По словам госсекретаря, украинская сторона продемонстрировала готовность к полному прекращению огня и созданию пространства для переговоров. Россия, в свою очередь, должна показать «действиями, а не словами», что она заинтересована в мире. «Есть некоторые многообещающие признаки», — заявил политик.

Рубио подчеркнул, что администрация американского президента Дональда Трампа не заинтересована в «затягивании событий», и «Президент Трамп не попадет в ловушку бесконечных переговоров о переговорах».

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Марк Рютте

6 марта президент России Владимир Путин рассказал, какой мир устроит Россию — по его словам, государству нужен такой вариант, который бы обеспечивал спокойствие для страны на длительную историческую перспективу.

Примерно через две недели после этого президент Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. В тот же день российский лидер отдал военным соответствующий приказ. Президент Украины Владимир Зеленский временное прекращение огня поддержал.

В конце марта Трамп пригрозил новыми ограничениями против экспорта нефти из России и заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после того, как Путин предложил обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН для проведения там выборов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 2 апреля, что президент России остается открытым к переговорам о мире на Украине. Через два дня Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к соглашению по Украине.

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Персоны
Дарья Лебедева
Марко Рубио США Россия Военная операция на Украине
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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