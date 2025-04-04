Рубио: США через считаные недели поймут, готова ли Россия к миру на Украине

Рубио рассказал, когда США узнают, готова ли Россия к миру на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон вскоре узнает, серьезно ли настроена Москва на мирное урегулирование украинского конфликта. По его словам, речь идет о неделях, а не о месяцах

Марко Рубио (Фото: Jacquelyn Martin / Reuters)

Соединенные Штаты поймут через недели, а не месяцы, настроена ли Россия серьезно на мирное урегулирование на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио, его выступление опубликовал телеканал C-SPAN.

«Мы узнаем достаточно скоро, серьезно ли Россия относится к миру или нет. Речь идет о неделях, а не о месяцах. Я надеюсь, что это так», — сказал Рубио и подчеркнул, что мирное урегулирование — это хорошо для всего мира.

По словам госсекретаря, украинская сторона продемонстрировала готовность к полному прекращению огня и созданию пространства для переговоров. Россия, в свою очередь, должна показать «действиями, а не словами», что она заинтересована в мире. «Есть некоторые многообещающие признаки», — заявил политик.

Рубио подчеркнул, что администрация американского президента Дональда Трампа не заинтересована в «затягивании событий», и «Президент Трамп не попадет в ловушку бесконечных переговоров о переговорах».

6 марта президент России Владимир Путин рассказал, какой мир устроит Россию — по его словам, государству нужен такой вариант, который бы обеспечивал спокойствие для страны на длительную историческую перспективу.

Примерно через две недели после этого президент Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. В тот же день российский лидер отдал военным соответствующий приказ. Президент Украины Владимир Зеленский временное прекращение огня поддержал.

В конце марта Трамп пригрозил новыми ограничениями против экспорта нефти из России и заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после того, как Путин предложил обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН для проведения там выборов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 2 апреля, что президент России остается открытым к переговорам о мире на Украине. Через два дня Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к соглашению по Украине.