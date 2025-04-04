Экс-сотрудника Минобороны Чекмазова приговорили к семи годам колонии
Бывшего сотрудника одного из отделов управления Минобороны Андрея Чекмазова приговорили к семи годам колонии по обвинению в получении взятки в 16 миллионов рублей, передает «РИА Новости» из 235-го гарнизонного военного суда.
«Окончательно назначить Чекмазову Андрею Ивановичу наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласил приговор судья.
Также Чекмазова лишили воинского звания полковник запаса и на три года запретили ему занимать государственные должности.
В сентябре 2024 года Чекмазова обвинили в получении взятки на сумму более 7,7 млн руб. Вторым фигурантом стал его заместитель Дмитрий Фомин, дело против него рассматривается в особом порядке.
Согласно картотеке суда, Чекмазов и Фомин обвиняются в трех эпизодах получения взяток по ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки.
В даче взятки Чекмазову и Фомину обвиняется замдиректора АО «Оборонтест» Александр Сухарев.
По данным следствия, в 2016 и 2022 годах между управлением перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны и «Оборонтестом» было заключено два контракта на выполнение опытно-конструкторских работ общей стоимостью 1,5 млрд руб.
Взамен на взятки Чекмазов и Фомин должны были обеспечить «беспрепятственное принятие этапов проводимых работ» и не принимать меры по выявленным нарушениям, сказано в сообщении СК.
Весной 2024 года началась серия резонансных арестов генералов и гражданских служащих Минобороны по обвинению во взятках и хищениях. Первым стало уголовное дело против замминистра Тимура Иванова, которого задержали 24 апреля.
В дальнейшем под стражу, в частности, взяли замначальника Генштаба Вадима Шамарина, главу ответственного за гособоронзаказ департамента Минобороны Владимира Вертелецкого, бывшего замминистра по тылу Дмитрия Булгакова и бывшего замминистра Павла Попова. Также был задержан бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов