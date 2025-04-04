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Аресты генералов ,  
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Экс-сотрудника Минобороны Чекмазова приговорили к семи годам колонии

Сюжет
Аресты генералов
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Бывшего сотрудника одного из отделов управления Минобороны Андрея Чекмазова приговорили к семи годам колонии по обвинению в получении взятки в 16 миллионов рублей, передает «РИА Новости» из 235-го гарнизонного военного суда.

«Окончательно назначить Чекмазову Андрею Ивановичу наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Также Чекмазова лишили воинского звания полковник запаса и на три года запретили ему занимать государственные должности.

В сентябре 2024 года Чекмазова обвинили в получении взятки на сумму более 7,7 млн руб. Вторым фигурантом стал его заместитель Дмитрий Фомин, дело против него рассматривается в особом порядке.

Согласно картотеке суда, Чекмазов и Фомин обвиняются в трех эпизодах получения взяток по ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки.

В даче взятки Чекмазову и Фомину обвиняется замдиректора АО «Оборонтест» Александр Сухарев.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По данным следствия, в 2016 и 2022 годах между управлением перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны и «Оборонтестом» было заключено два контракта на выполнение опытно-конструкторских работ общей стоимостью 1,5 млрд руб.

Взамен на взятки Чекмазов и Фомин должны были обеспечить «беспрепятственное принятие этапов проводимых работ» и не принимать меры по выявленным нарушениям, сказано в сообщении СК.

Весной 2024 года началась серия резонансных арестов генералов и гражданских служащих Минобороны по обвинению во взятках и хищениях. Первым стало уголовное дело против замминистра Тимура Иванова, которого задержали 24 апреля.

В дальнейшем под стражу, в частности, взяли замначальника Генштаба Вадима Шамарина, главу ответственного за гособоронзаказ департамента Минобороны Владимира Вертелецкого, бывшего замминистра по тылу Дмитрия Булгакова и бывшего замминистра Павла Попова. Также был задержан бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов.

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Теги
Минобороны взятки арест приговор
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