Минобороны попросило взыскать с Кизлярского завода почти 400 млн руб.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минобороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании более 390 млн руб. с Кизлярского электромеханического завода, который производит системы для противодействия беспилотникам. Об этом говорится в карточке дела.

Иск поступил в суд 28 марта, к рассмотрению пока не принят. Основания искового обращения в материале не указаны. Общая сумма исковых требований — 390 266 184,24 руб.

Кизлярский электромеханический завод специализируется на разработке и производстве систем наземного управления и диагностики самолетов, а также на производстве навесного и бортового оборудования.

Летом 2024 года Кизлярский электромеханический завод, а также генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов попали в санкционный список Евросоюза.

Ранее Минобороны решило взыскать 4,6 млрд руб. неустойки по госконтракту 2014 года с производителя спутников. В ноябре 2024 года оборонное ведомство подало иск к красноярскому производителю спутников связи, ретрансляции, геодезии, навигации, телевещания АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева».