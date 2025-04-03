Минобороны попросило взыскать с Кизлярского завода почти 400 млн руб.
Минобороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании более 390 млн руб. с Кизлярского электромеханического завода, который производит системы для противодействия беспилотникам. Об этом говорится в карточке дела.
Иск поступил в суд 28 марта, к рассмотрению пока не принят. Основания искового обращения в материале не указаны. Общая сумма исковых требований — 390 266 184,24 руб.
Кизлярский электромеханический завод специализируется на разработке и производстве систем наземного управления и диагностики самолетов, а также на производстве навесного и бортового оборудования.
Летом 2024 года Кизлярский электромеханический завод, а также генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов попали в санкционный список Евросоюза.
Ранее Минобороны решило взыскать 4,6 млрд руб. неустойки по госконтракту 2014 года с производителя спутников. В ноябре 2024 года оборонное ведомство подало иск к красноярскому производителю спутников связи, ретрансляции, геодезии, навигации, телевещания АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева».
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