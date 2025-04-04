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В Москве перед похолоданием обновился максимум температуры с начала года

Леус: в Москве перед похолоданием обновился максимум температуры с начала года
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Температура воздуха в Москве достигла рекордных с начала 2025 года +16,5 °C, превысив прежний максимум 31 марта на 0,5 °C. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Очень часто бывает, когда в финальный день теплой серии температура достигает максимальных отметок. Так произошло и сегодня, накануне субботнего похолодания, — температура воздуха в Москве стала не только самой высокой с начала апреля, она превысила значения, достигнутые с начала года», — написал он.

Согласно данным метеостанции ВДНХ, показатель достиг климатической нормы на начало мая.

По словам синоптика, прогрев продолжится, несмотря на порывистый ветер до 16 м/с. Максимальная температура станет известна после 21:00, отметил синоптик. По прогнозу Леуса, в субботу, 5 апреля, ожидается похолодание, а в воскресенье погода вернется к мартовским значениям.

Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Москве
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Вечером 31 марта 2025 года ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что апрельское тепло в Москве будет недолгим: с 1 апреля начнутся дожди, а к выходным 5–6 апреля температура понизится, и ночью возможны околонулевые значения с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также написала о возможности выпадения мокрого снега. «Столичный регион окажется в холодной тыловой части очередного южного циклона. <...> С 6 по 8 апреля в Москве может нападать более 10 см снега».

Гидрометцентр уточнил, что в субботу в столице похолодает до +5–7 °C из-за арктических воздушных масс, а в ночь с субботы на воскресенье ожидаются заморозки до -2 °C. По данным центра «Фобос», с 6 апреля в столичный регион придет «арктическое вторжение», из-за которого температура упадет до -5 °C, а в Подмосковье возможен снег.

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