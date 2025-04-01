Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Москве
На смену волне тепла в Москву идет похолодание с дождями. В первый день апреля опорная метеостанция на ВДНХ зарегистрировала плюс 8,8 градуса; днем воздух прогреется до плюс 12–14. В некоторых районах столицы уже с утра начал идти дождь. Ближе к ночи он перерастет в ливень, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«До утра среды ожидается до 15–20 литров дождевой воды на метр квадратный», — написал синоптик в своем телеграм-канале.
Северо-восточный ветер при этом усилится и будет дуть со скоростью 5–9 м/с.
Зона аномальных дождей накроет помимо Московской области и другие регионы Центральной России. После этого инициативу перехватит скандинавский антициклон, в четверг и пятницу выглянет солнце и осадки маловероятны, сообщил Тишковец.
Погода резко ухудшится в выходные с приходом холодного атмосферного фронта.
Температура упадет ниже нормы, днем будет около плюс 5 градусов, а ночью — до минус 4, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, похожая погода ожидается и во второй пятидневке апреля.
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