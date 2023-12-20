ЕС введет ограничения для трех крупнейших порносайтов из-за нового закона

С апреля на сайты Xvideos, Pornhub и Stripchat будут распространяться ограничения Закона ЕС о цифровых рынках. Они должны будут ужесточить контроль возраста посетителей и соблюдать обязанности по удалению незаконного контента

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Три крупнейших в мире порносайта — Xvideos, Pornhub и Stripchat — попали под действие нового Закона о цифровых услугах (DSA), который вступил в силу в Евросоюзе в конце августа, пишет Financial Times.

С апреля 2024 года на них будут распространяться правила, предусмотренные для «очень больших» онлайн-платформ (very large online platforms, VLOP) с более чем 45 млн активных пользователей, например, соцсетей Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok, а также «Википедии».

По словам источников FT, Xvideos, Pornhub и Stripchat должны будут соблюдать ряд нормативных ограничений, в первую очередь — внедрить более строгий контроль возраста пользователей. Другие меры включают новые обязанности по удалению незаконного контента, например, видео, снятых без согласия, и проведение внешнего аудита на предмет соответствия правилам. В противном случае им будет грозить штраф в размере 6% от глобального дохода. Официально о решении ЕС объявят 20 декабря.

Перечисленные порносайты входят в число самых посещаемых интернет-ресурсов в мире: по данным европейских регуляторов, ежемесячная аудитория Xvideos в Евросоюзе составляет 160 млн человек, это около трети граждан союза. В Pornhub заявили, что у сайта всего 33 млн пользователей в ЕС, и компания не соответствует порогу, установленному DSA. Stripchat и Xvideos не ответили на запросы FT.

Закон о цифровых услугах призван бороться с дезинформацией и пресекать нелегальный контент в интернете. Весной Еврокомиссия опубликовала список 19 крупнейших онлайн-платформ и поисковых систем, которые попадают под действие DSA, туда вошли AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking.com, Google Play, Google Maps, YouTube и другие. 18 декабря Еврокомиссия начала разбирательство в отношении соцсети Х (бывший Twitter) в связи с возможным нарушением ею закона.

FT отмечает, что ранее деятельность порносайтов пытались регулировать отдельные страны ЕС: например, во Франции и в Германии ресурсы обязали проверять возраст посетителей.