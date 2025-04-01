Экс-жена Паши Техника рассказала, как спасти рэпера в тайском госпитале

Ева Карицкая (Фото: evakaritskaua / Telegram)

Дорогостоящие лекарства из России и перевод в другой госпиталь Пхукета требуются рэперу Паше Технику (настоящее имя Павел Ивлев), который на прошлой неделе был госпитализирован в тяжелом состоянии после сильного отравления. Об этом сообщила в своем телеграм-канале бывшая жена музыканта Ева Карицкая.

Она уточнила, что ее бывший муж подключен к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), «шансы на жизнь есть», но больница, где сейчас находится Паша Техник, не может обеспечить профессиональное лечение и нужные лекарства.

«Паша просто будет лежать и разлагаться там. Поэтому срочно нужно его перевозить в другое место», — написала Карицкая. Она ждет результаты медицинских анализов, которые станут известны 2 апреля. После этого врачи могут разрешить перевод пациента в другую клинику.

Ранее генконсул России в провинции Пхукет сообщил, что состояние Техника тяжелое. Дипломаты находятся в контакте с представителями артиста.

О госпитализации Паши Техника стало известно на прошлой неделе. В больнице Таиланда его ввели в искусственную кому. Менеджер артиста Марк в разговоре с РБК сказал, что Техник «чем-то отравился или что-то употребил». Позднее появлялись сообщения о смерти музыканта, но его подруга Кристина их опровергла.

40-летний Павел Ивлев — российский рэпер и музыкальный продюсер. В 2001 году он основал в Москве хип-хоп группу Kunteynir. Коллектив распался в 2015 году, спустя два года Паша Техник начал сольную карьеру.